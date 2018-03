Azzedine Irid nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Les choses se sont précipitées ces derniers jours à l’OSEK, dont la barre technique a désormais un nouvel entraîneur. En effet, Ahcène Hamouche n’est plus le coach des Bleus d’El Kseur. Selon le président du club, il est parti après un divorce à l’amiable entre les deux parties. Concernant le nouvel entraîneur, ils ont illico presto jeté leur dévolu sur Azzedine Irid qui connaît bien le club pour l'avoir drivé par le passé, a-t-on appris mardi soir auprès du président du club, Salim Khatri. Il faut dire que le départ d’Ahcène Hamouche était prévisible, après qu’il a eu à subir une grande pression depuis quelques semaines de la part certains supporters. En effet, les contre-performances récoltées par les Olympiens, notamment la défaite concédée à huis clos vendredi dernier à domicile devant le leader (2 - 0) ont précipité le départ du coach. Néanmoins, le comité des supporters, par le biais de l’un de ses membres, soutiennent: «Son limogeage avait trop tardé. Il a été décidé pour insuffisance de résultats. On aurait pu être sur le podium si on avait gagné tous nos matchs à domicile. On a perdu exactement 17 sur notre terrain. En d'autres termes, les résultats enregistrés jusque-là sont en inadéquation avec la qualité de notre effectif et les moyens mis à sa disposition». Concernant le nouveau driver de l’équipe, celui-ci est bien connu dans le milieu de l’OSEK. En effet, Irid a déjà fait du bon travail dans plusieurs clubs de la région, lui qui a eu à entraîner, notamment, la JS Tichy, la JS Akou (Régionale 1), l’ES Timezrit, le SS Sid-Aïch… Irid a entamé son travail mercredi matin et a effectué ses débuts sur le banc hier vendredi, à l’occasion de la rencontre face au MC Bouira (21e journée). Le nouveau coach sera assisté de Hazouz Abdenour dit «Zorro», pour accomplir sa tâche, celle de montrer un meilleur visage de l’OSEK pour le reste du championnat. Une formation qui occupe, du moins jusqu’à hier, la neuvième place au classement, ex aequo avec l’ES Draâ El-Mizan et Tidjelabine (23 points).

S. H.