Test de présélection ce matin

La Ligue de football de Tizi-Ouzou organisera ce matin un test de présélection au profit des postulants au stage arbitre wilaya niveau 1, qui se déroulera à l’auberge de Tizgirt à partir du 15 mars prochain. La commission de formation a tout mis en place afin de faire une première évaluation sur les capacités de chaque candidat et de retenir les meilleurs pour le stage qui s’étalera sur six jours. Le sujet du test de présélection portera sur une épreuve écrite (dictée) et une épreuve orale. Soucieuse de dispenser à travers des formateurs de haut niveau une formation de qualité et d’avoir un nombre important à même d’assurer la couverture de l’ensemble des rencontres (plus de 200 matches par week-end), la ligue de Tizi-Ouzou accorde un intérêt particulier au volet arbitrage. Pour rappel, celle-ci dispose actuellement de 130 arbitres niveau wilaya et 80 régionaux sans compter les inters-ligues et les fédéraux.

