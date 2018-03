Les Akbouciennes sur leur lancée ?

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Pour le compte de la cinquième journée des play off du championnat régional féminin, le CF Akbou ira défier le MZ Biskra au stade de M’Sila aujourd'hui à 13 heures. Les protégées de Mira qui ont trouvé les ressources nécessaires après les efforts déployés lors du tournoi international pour aller imposer leur loi à l'Intissar d'Oran semblent motivées et décidées à négocier positivement cette périlleuse sortie chez les représentantes des Zibans. Il y a lieu de préciser que les Saida Ait Mahdi, Makhlouf, Kawtar et consorts sont en course sur les trois fronts championnat, coupe d'Algérie, et coupe de la Ligue Mobilis. Ainsi donc, les dignes ambassadrices de la Vallée ont préparé de la meilleure des manières leur prochaine sortie face au MZ Biskra dans un duel passionnant et indécis.

Z. A. H.