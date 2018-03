Duel des extrêmes !

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Restant sur un joli succès réalisé face au WRB Ménaïel, l'US Soummam accueillera aujourd’hui, samedi, dans son antre de Benallouache, la formation de l'US Auzia dans un chaud duel déterminant pour les deux protagonistes. C’est sans conteste un match important pour les deux équipes. D’un côté, l’US Aouzia qui occupe la troisième loge du podium, tentera de confirmer sa belle forme du moment, et d’un autre côté, une occasion pour les joueurs de l'US Soummam de relancer leur saison à travers cette empoignade, eux qui ont le vent en poupe en ce début de phase retour et qui voudront certainement continuer sur leur lancée .Voilà, en somme, ce qui promet une chaude et indécise empoignade entre deux formations qui pratiquent un bon football .Une affiche à ne pas rater !

Z. A. H.