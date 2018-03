Tournoi de football à Boghni

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Le groupe des Scouts musulmans algériens (SMA) baptisé du nom du chahid Mohamed Zamoum dit Si Salah, organisera un tournoi de football durant les prochaines vacances scolaires du printemps à Boghni. Sous le slogan «Non à la drogue», cette festivité sportive sera organisée à l’intention des jeunes de la localité nés entre 2001 et 2003. Aussi, une grande campagne d’information par voie d’affichage est d’ores et déjà entamée par les responsables du groupe des scouts tant à travers les quartiers et les rues du chef-lieu qu’au niveau de tous les villages ainsi que tous les établissements scolaires. Pour ce qui est des inscriptions, elles se font tous les vendredis au niveau de l’école primaire Frères Yahiatène, de 9 heures à midi. Par ailleurs, la finale de ce tournoi est prévue le 20 avril prochain.

Essaid Mouas