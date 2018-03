Sour El Ghozlane en appel à Azeffoun

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

Le leader du championnat de la régionale 1, l’ES Ghozlane aura une mission difficile cet après-midi, face aux Marins de Azeffoun.

L’ESG se déplacera à Azeffoun pour affronter, pour le compte de la 21e journée, l’ES Azeffoun avec la nette ambition de revenir à la maison avec un bon résultat pour augmenter ses chances d’accession en Inter-régions avant la fin de cet exercice sportif. Les Ivahriyens attendent le leader de pied ferme et veulent s’offrir la victoire afin de remonter la pente au classement et assurer le maintien dans les plus brefs délais. Mais les gars de Sour El Ghozlane qui cartonnent en championnat à domicile ou à l’extérieur de leurs bases ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Et ce n’est pas l’ES Azeffoun qui va les freiner dans leur élan puisqu’ils ne jurent que par la victoire. Certes, en football, un match n’est jamais gagné d’avance mais avec le bon état d’esprit qui anime l’ES Ghozlane, il est difficile aux Marins de le stopper.

Victoire impérative pour Draâ Ben Khedda, Tizi Rached et le CRBTO

Trois clubs qui luttent pour le maintien en division Régionale 1, en l’occurrence l’USM Draâ Ben Khedda, l’Olympique Tizi Rached et le CRB Tizi-Ouzou, auront une aubaine d’engranger les points qui seront mis en jeu. Puisqu’elles vont accueillir respectivement à domicile leurs invités du jour. Les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda affronteront leurs homologues de l’ESM Boudouaou, alors que les Olympiens de Tizi Rached donneront la réplique à leurs homologues de la JS Boumerdès. Enfin, les Communards du CRB Tizi-Ouzou croiseront le fer avec le NR Dely Ibrahim où la victoire est plus qu’impérative pour souffler et garder leurs chances intactes pour le maintien. Donc, la défaite est strictement interdite pour ces trois équipes, en l’occurrence le CRBTO, l’USMDBK et l’OTR, sinon les points qui seront perdus cet après-midi auront leur pesant d’or lors du décompte final.

M. B.

Le programme

Aujourd’hui à 15h

WA Rouiba - JS Tixéraine

IR Birmandreis - CRBB Kiffan

O Tizi Rached - JS Boumerdès

ES Azeffoun - ES Ghozlane

USMDB Khedda - ESM Boudouaou

WB Saoula - JS Tichy

CRB Tizi-Ouzou - NRD Ibrahim

EC Oued Smar - JS Akbou (Joué hier)