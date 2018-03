Les Canaris déplumés à Lavigerie

Par DDK | Il ya 28 minutes | 1 lecture(s)

La JSK continue à broyer du noir, en s’inclinant à nouveau, hier, face à l’USMH (2 - 0) pour le compte de la 22e journée du championnat de Ligue I Mobilis.

Une énième défaite qui compromet sérieusement les chances de la formation kabyle pour le maintien, d’autant que, désormais, la JSK qui ne compte que 22 points voit l’USMH, son bourreau du jour, revenir à un point seulement et peut donc se retrouver à nouveau parmi les trois relégables dans le cas où l’équipe du DR Tadjenanet, qui comptabilise également 21 points, remporte le match qui l’opposera, cet après-midi sur son terrain, au Paradou AC. Hier, la JSK n’a rien fait pour gagner son duel face à l’USMH en baissant les armes dès l’entame du match, avec comme conséquence un but inscrit par les locaux à la 8e minute grâce à Bouguelmouna. Brouillons et mal inspirés, les poulains de Youcef Bouzidi, qui n’a pas été autorisé à prendre place sur le banc kabyle pour une histoire de licence non encore délivrée, ont laissé l’initiative aux Harrachis qui ne se sont pas fait prier pour prendre les commandes de la rencontre. Après l’ouverture du score, les locaux, portés par un public record, ont continué à dominer les débats face à des joueurs de la JSK complètement dépassés par les événements, en enchaînant les actions offensives heureusement stoppées net par le gardien kabyle Malik Asselah qui a fait de son mieux pour repousser les tentatives dangereuses menées notamment par le duo d’enfer harrachi Younes et Bouguèche. En seconde mi-temps, malgré les changements opérés par le staff technique de la JSK, avec notamment l’incorporation de Djabout et Benyoucef en attaque, ce sont les Harrachis qui ont continué à dominer les débats en opérant avec des contre-attaques et ce n’est que fort logiquement que le vieux briscard, Hadj Bouguèche, réussit à corser l’addition à la 75e minute. Un deuxième but qui a fini par achever les camarades du capitaine Belkalem, qui doivent désormais redoubler d’effort lors des matchs restant s’ils ne veulent pas voir leur équipe se diriger droit vers le purgatoire. Pour rappel, l'ES Sétif et l'USM Alger se sont relancées dans la course aux premiers rôles, en remportant d'importantes victoires, vendredi dernier, sur le même score d'un but à zéro, respectivement contre le CS Constantine et l'US Biskra, en matchs avancés pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Mobilis de football, entamée jeudi avec la rencontre CR Belouizdad-O Médéa ( 1-1) et devant se poursuivre aujourd’hui avec au programme trois autres matchs, à savoir USM Blida - USMB Abbès, DRB Tadjenanet - Paradou AC et NAH Dey - JS Saoura. Cette journée s’achèvera après-demain, avec au programme la rencontre au sommet devant opposer le MC Alger au MC Oran au stade du 5 juillet. A signaler que la Ligue nationale de football a programmé, pour cet après-midi à partir de 17 heures, un match avancé pour le compte de la 23e journée de la Ligue I entre le CS Constantine et le CR Belouizdad, en raison de l’engagement des Belouizdadis en Coupe de la CAF dont la manche retour face aux Zambiens de Nkana Red Devils est prévue le 17 mars prochain à Lusaka.

M. L.