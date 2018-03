Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 164 lecture(s)

«Nadir est un athlète éduqué, intelligent qui regarde vers l’avenir et voit grand. Son niveau et son palmarès l’ont tout de suite imposé pour participer au tournoi du Caire où il a fait d’ailleurs sensation et a dignement représenté l’Algérie. L’entraîneur russe lui a d’ailleurs fait des propositions. Son combat a été classé meilleur du tournoi (…)».

H.T.