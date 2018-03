«Un pas vers l’accession…»

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 180 lecture(s)

Depuis son arrivée, l’an dernier, au sein du DC Boghni qui évoluait en division Honneur avant sa rétrogradation en division inférieure pour faute administrative, Akli Tazekrit, l’ex-coach de l’ES Draâ El-Mizan (Régionale 2) et de l’EDEM (Honneur de wilaya) ne cesse de hisser ce club vers le haut. Dans cet entretien, le technicien parle des objectifs de son club à quelques jours de la fin du championnat.

La Dépêche de Kabylie : N’êtes-vous pas contrarié de jouer dans une division inférieure alors que le DCB jouait l’accession en Régionale 2 lors du championnat 2016/2017 ?

Akli Tazekrit : Il est vrai que nous avions nos chances de jouer les premiers rôles mais à cause d’une faute administrative, le club l’a payé cash. Cependant, nous n’étions pas découragés pour autant parce que les dirigeants ont su gérer cette situation inattendue avec beaucoup de sagesse et de courage. La preuve est que cela n’a pas pesé gros sur le groupe.

Pourriez-vous être un peu plus clair ?

Ecoutez, grâce aux efforts conjoints des dirigeants et du staff technique on a pu redresser la barre. D’ailleurs, je tiens à souligner qu’avec mon co-entraîneur Ahcène Khelifi, nous accomplissons un bon travail en parfaite symbiose. Les résultats le prouvent. À quatre journées de la fin du championnat, nous avons sept longueurs d’avance sur notre poursuivant. Toutefois, il ne faut pas verser dans l’optimisme béat parce que la fin de la saison peut réserver des surprises. C’est pour cela que j’appelle les jeunes à se serrer les coudes et rester sereins pour atteindre l’objectif, à savoir l’accession haut la main.

Vous redoutez la fin du championnat. Pourquoi ?

C’est tout le monde qui fait ses calculs. Il y a ceux qui jouent l’accession et ceux qui veulent bien se classer pour des perspectives à venir. C’est pourquoi je ne peux pas dire que la mission est accomplie même si nous avons plus de chance que les autres.

Concernant les rencontres qui vous restent à jouer, est-ce que le calendrier vous est favorable ?

Théoriquement, il est à notre faveur parce que nous allons sortir un seul match et jouer trois autres à domicile. Peut-être, c’est là l’avantage que nous avons. Cependant, je ne dirais pas que c’est acquis. Même si nous avons déjà fait un pas pour l’accession. Il reste à confirmer les résultats déjà enregistrés par le groupe en maintenant la même cadence et suivre la même sérénité.

Comment évaluez-vous ce groupe ?

Au DCB, le rôle des dirigeants a été primordial car ils ont mis tous les moyens nécessaires pour réparer cette faute et revenir au palier supérieur et pourquoi pas aller encore plus loin. Quant aux jeunes, ils sont plus que jamais motivés. Ne dit-on pas que l’appétit vient en mangeant. Ils sont conscients et ils veulent vaille que vaille réussir le défi parce qu’honnêtement ce n’est pas le groupe qui sied au DCB qui a de tout temps joué les premiers rôles.

Un mot pour la fin ?

Je garde de bons souvenirs au DC Boghni où je me suis adapté dès mon premier match la saison dernière. J’admire aussi l’ambiance qui règne dans le groupe. En tout cas, nous ne laisserons rien échapper jusqu’à l’accession que j’espère fêter avec ces jeunes, et les dirigeants qui sont attentifs à ce qui se passe dans le club et bien sûr avec les fans du club et tout le public sportif de la région qui n’ont pas digéré cette rétrogradation bête.

Entretien réalisé par Amar Ouramdane