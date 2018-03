Ça se resserre en haut

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 195 lecture(s)

Le leader, l’USM Béjaïa, marque le pas en dehors de ses bases, où il a été contraint au partage des points par le CR Zemmouri (0 - 0). Il conserve, toutefois, son leadership, mais la JS Bordj Ménaïel, le dauphin, réduit à trois points l’écart le séparant du chef de file, grâce, d’abord, à sa victoire contre l’OS Mouldiouane, mais aussi à la contre-performance du leader. En attendant le choc des titans qui aura lieu dans quinze jours (23e journée) entre le leader, l’USMB, et son dauphin, la JSBM. De son côté, l’Es Bir Ghbalou, qui se trouve sur la troisième marche du podium, à quatre longueurs du leader, n’a pas raté l’occasion de la venue du CRB Kherrata pour engranger les trois points en jeu. En revanche, les choses se gâtent pour le Widad de Bordj Ménaïel revenus bredouille de Timezrit. Après son large succès (3 - 1) face à l’OS El Kseur, le MC Bouira grimpe à la sixième place et reprend du poil de la bête. En bas de tableau, la situation de l’ES Draa El-Mizan s’est améliorée à la faveur de sa victoire face au CM Tidjelabine, alors que la rencontre ayant opposé Gouraya à la JS M’Chedallah s’est achevée sur un score de parité d’un but partout. Avec cette énième contre-performance à domicile pour la formation de Gouraya, celle-ci reste toujours ancrée à la dernière place. Enfin, la rencontre US Soummam - US Auzia a eu lieu hier samedi.

Samy H.

Les résultats

MC Bouira 3 - OS El Kseur 1

ES Timezrit 2 - WR Bordj Ménaïel 1

Gouraya 1 - JS M’Chedallah 1

ES Draâ El-Mizan 2 - CM Tidjelabine 1

CR Zemmouri 0 - USM Béjaïa 0

ES Bir Ghbalou 2 - CRB Kherrata 0

JS Bordj Ménaïel 3 - OS Moulediouane 1