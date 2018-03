Les Oranges, difficilement

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 170 lecture(s)

Pour le compte de la 21e journée du championnat Régionales 2 groupe A, disputée vendredi dernier au stade Timelahine, l’Espérance de Timezrit s’est imposée difficilement devant son adversaire du jour, en l’occurrence le WR Bordj Menaeïl, par le score de deux buts à un (2-1). En effet, le portier des visiteurs a été inquiété à trois reprises durant le premier quart d’heure par Touahiria à la 8’, Gassa à la 18’et Yaya à la 26’, un pressing qui a fini par donner ses fruits à la 33’, sur un coup franc bien exécuté par Tilkout, sur la barre, Yaya surgit et ouvre le score à la grande joie des supporters. De leur côté, les hommes de Rachid Boukhlif n’ont pas manqué d’audace en tentant d’égaliser par des contres, mais la défense locale a tenu bon. C’est sur ce score de un but à zéro en faveur des locaux que l’arbitre siffla la fin de la 1re mi-temps. En seconde période, les débats furent plus animés et ce sont les locaux qui dominèrent légèrement leurs adversaires. Ils parviendront à ajouter un second but par leur emblématique capitaine Toufik Tilkout sur un coup franc direct qui ne laissa aucune chance au gardien des visiteurs, qui n’a fait que constater les dégâts. Après cette deuxième réalisation, les poulains de Boukhlif sont sortis de leur coquille en essayant de revenir à la marque et leurs efforts furent récompensés, puisqu’ils parviendront à réduire la marque à la 80’par Chaouchi. Le reste du temps n’apporta aucun changement jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

S. H.