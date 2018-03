Le RC Seddouk maintient la cadence

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 212 lecture(s)

Considérée comme la grande affiche de cette dix-huitième journée, le choc ayant mis aux prises le leader de Seddouk avec un des concurrents directs, le CRBS Ténine positionné au cinquième rang du classement n'a finalement pas connu de vainqueur. Ainsi, les deux formations se sont neutralisées sur un score nul de deux buts partout au terme d'une rencontre palpitante. Les débats ont été intenses de bout en bout et à la hauteur de la réputation des deux équipes tant il y a eu un engagement physique total et une grosse dépense d’énergie de la part des 22 acteurs. La formation du CRBST tablait sur une victoire devant son public pour prendre le dessus sur son adversaire du jour et par la même revenir diminuer l'écart qui la sépare de son vis-à-vis. Les littoraux ont ainsi raté leur sortie à domicile en concédant un nul heureux arraché en fin de match face à cette fougueuse équipe du RCS qui est venue en terre de Souk El Ténine avec la ferme intention de repartir avec un résultat positif pour consolider sa belle position et maintenir son avance sur ses deux poursuivants immédiats (JSBA et SSSA). Les locaux se sont procurés, au quart d’heure de jeu, une occasion sans parvenir à la concrétiser au grand dam du banc local et de la chaude galerie venue en force pour encourager son équipe. En face, les coéquipiers de Benslimane ont paru sereins et calmes ce qui leur a permis de fermer tous les espaces. La partie sera de plus en plus animée avec une bataille farouche dans l'entre jeu. Tenus par l'obligation du résultat, les protégés de Boualem Redjradj ont augmenté la cadence du jeu, cela leur a permis de trouver le chemin des filets à quatre minutes de la pause par l'entremise du rugueux défenseur Bachir Nait Bouda. De retour des vestiaires, les littoraux sont sortis de leur coquille. La partie a connu un rythme soutenu avec des attaques de part et d'autre mais, à chaque fois, les défenses ont pris le dessus sur les lignes offensives. Nullement découragés par le but concédé, les coéquipiers de Nadjib Ouchene réussiront à revenir au score avant l'heure de jeu. Dès lors, le scénario va subitement changer avec une formation de Seddouk qui, sentant un bon coup à jouer, va élever le rythme et prendre un peu plus d'initiative en allant créer le danger dans le camp adverse. Et à dix minutes de la fin, elle réussira à reprendre l'avantage sur un tir tendu de Yahiaoui au grand soulagement du public des Vert et Noir qui a fait ce long déplacement pour encourager son équipe. Les dernières minutes seront palpitantes à suivre avec un pressing terrible imposé par les locaux sans toutefois parvenir à trouver la brèche face à une défense hermétique du RCS bien articulée autour de Hamou Ben Maamar. Toutefois, les locaux hyper motivés pour ce rendez-vous n'ont pas baissé les armes, eux qui voulaient stopper le leader, ils réussiront à revenir encore une fois au score par le biais de Hicham Kennouche pour arracher le nul inespéré. Ainsi, l'arbitre mettra un terme aux chauds et palpitants débats sur ce score de parité (2 à 2) qui réellement n’arrange pas le CRBST qui vient de perdre deux points précieux dans la perspective de la course à la montée. Ce précieux point est bon à prendre pour cette formation du RCS qui a réussi à creuser davantage son écart sur l'ex dauphin la JSB Amizour qui a laissé des plumes chez le SSSA dans l'autre big match de ce round. Tels sont les deux enseignements à tirer de cette palpitante confrontation.

Zahir Ait hamouda