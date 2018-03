Les Crabes sur la voie royale !

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 187 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa ont réalisé l’essentiel, avant-hier, au stade de l’Unité maghrébine devant le WAT, en empochant trois précieux points grâce aux réalisations de Hichem Cherif (16’) et Belkacemi (58’ SP et 92’).

Les Béjaouis ont entamé la rencontre en force et se sont créés une multitude d’occasions par l’intermédiaire de Benkouider (3’), Kadri (4’, 9’, 70’), Soltane (57’) et Nezouani (69’), alors que les visiteurs ont riposté surtout en seconde période où ils ont dominé le milieu de terrain et ont failli revenir au score (67’) si ce n’est la super forme de Bencherif qui a annihilé toutes les actions adverses. En dehors des trois points récoltés, la manière de jouer était quasiment absente dans la majeure partie de la rencontre. Aussi, le 12e homme, à savoir les supporters, a joué un grand rôle en poussant les joueurs à se surpasser et fournir plus d’efforts. En plus du gardien Béjaoui, Semahi et Maamar Youcef ont fourni une très belle partie couronnée par de bonnes facettes de jeu tout en minimisant les erreurs, chose qui a poussé le nombreux public à ovationner les deux joueurs à la fin du match. Malgré l’absence de plusieurs titulaires pour différentes raisons, le coach Bouarata a su comment trouver les solutions pour combler le vide laissé en incorporant les plus en forme et dans ce genre de rencontre, la manière importe peu surtout lors de cette ligne droite du championnat. Les résultats de la journée sont en faveur des Crabes qui se hissent à la première place avec 42 points en compagnie de la formation de l’ASAM qui est revenue de son déplacement à Batna avec un nul (2-2), et de la JSMB qui a battu la JSMS (1-0) dans ses bases. La direction du MOB, à sa tête le président Mustapha Rezki, compte récompenser ses joueurs par une forte prime pour les remercier des efforts consentis et les encourager pour la suite du championnat afin de garder ce rythme en enchainant d’autres bons résultats. Signalons que pour bien préparer le prochain match contre le RCR et donner un temps nécessaire pour récupérer, le coach Bouarata a programmé la reprise pour demain à 17H30 au stade de l’UMA.

Z. H.