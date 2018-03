«On a assuré l’essentiel»

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 182 lecture(s)

À la fin du match, le coach Rachid Bouarata était aux anges lors du traditionnel point de presse d’après match en avouant : «Aujourd’hui, et malgré l’absence de pas moins de 6 joueurs on a pu assurer l’essentiel, à savoir empocher les trois points. Chose qui nous a aidés à garder notre place sur le podium. Ce n’est pas facile d’être sur le podium et de jouer plusieurs matchs amoindris par plusieurs titulaires. Aussi, je remercie beaucoup mes joueurs qui se sont donnés à fond sur le terrain tout au long de la partie. Ainsi, on va essayer par tous les moyens de garder cette cadence de bons résultats pour terminer le championnat en beauté. On aura toute une semaine pour préparer le prochain match contre le RCR où on va récupérer Bouledieb et Herida, chose qui va nous soulager un peu pour espérer réaliser un bon résultat même si le match sera encore plus difficile devant une équipe qui pratique du beau football et qui veut garder ses chances de jouer l’accession».

Z. H.