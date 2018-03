«C’est un succès très précieux»

Par DDK | Il ya 3 heures 34 minutes | 267 lecture(s)

La JSM Béjaïa a fait sensation avant-hier au stade du 20 Août de Skikda, en allant s’imposer avec l’art et la manière devant la JSMS locale dans l’affiche de la 22e journée du championnat Ligue 2 Mobilis. Une seule réalisation signée par l’excellent Réda Bensayeh, à l’ultime minute de la première période de jeu (45’), a suffi au bonheur des Vert et Rouge de la Soummam pour se hisser en tête du classement en compagnie du MOB et de l’ASAM (42 points chacun), creusant aussi l’écart à quatre unités sur les autres poursuivants. Pourtant, avant le déroulement de ce choc, la mission des protégés du coach Mounir Zeghdoud ne s’annonçait guère facile devant un concurrent direct pour l’accession sur son terrain, au vu de l’enjeu de la partie. Mais les camarades du revenant Hamza Ouanès, bien en place physiquement durant toute la partie, ont su contenir les quelques assauts des locaux et à frapper au bon moment, au grand bonheur de leurs centaines de supporters présents. A travers cette énième performance, la sixième depuis le début de la phase retour du championnat, rien ne semble arrêter la JSMB version Zeghdoud qui file tout droit vers la concrétisation de son objectif primordial, à savoir son retour parmi l’élite. Ainsi, même si le driver en chef des Vert et Rouge refuse de s’enflammer suite à cet autre succès contre un rival pour la montée, force est de reconnaître que la formation chère au boss Boualem Tiab possède bien le potentiel requis pour aller jusqu’au bout de son rêve le mois de mai prochain. A ce propos, Mounir Zeghdoud a déclaré à l’issue de la partie face à la JSMS : «C’est une victoire très précieuse que nous venons de signer contre un concurrent direct. Nous nous sommes déplacés avec l’idée d’éviter la défaite et, Dieu merci, nous repartons avec la totalité du gain du match. Mais cela ne veut nullement signifier que nous sommes déjà en Ligue 1. Je crois qu’il reste encore un chemin difficile à parcourir avant la fin du championnat. Alors, autant garder les pieds sur terre et continuer à travailler pour ne rien regretter par la suite. Par ailleurs, dois-je signaler que cette rencontre contre la JSMS s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Sur ce, je tiens à féliciter vivement les supporters locaux qui nous ont ovationnés à la fin du match en dépit leur déception. Ce geste les honore».

Les remerciements de la direction du club

En plus du coach en chef Mounir Zeghdoud, qui a félicité les supporters de la JSMS pour leur sportivité à l’égard de son équipe à l’issue de la partie, la direction de la JSMB n’est pas restée insensible, elle aussi, aux conditions jugées très favorables dans lesquelles s’est déroulée l’affiche d’avant-hier entre la JSMS et la JSMB. C’est ainsi qu’un message de remerciements a été adressé par ses soins aux membres des services de sécurité de Skikda, à leur tête le chef de sûreté de wilaya. On y lit notamment : «Nous tenons à remercier chaleureusement les membres des services de sécurité de la wilaya 21, à leur tête le chef de sûreté de wilaya, pour avoir veillé à la sécurité de notre délégation depuis sa présence à Skikda. De même que nous souhaitons un bon retour à nos nombreux supporters qui y ont effectué le déplacement pour soutenir notre équipe qui est revenue avec une victoire très importante qui l’a placée en tête du classement».

B Ouari.