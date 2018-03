La JS Azazga revient bredouille de Sétif

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 195 lecture(s)

La JS Azazga n’a pas pu résister face au dauphin du championnat, le Stade Sétifien, en s’inclinant sur le score net et logique de deux buts à zéro. Les gars d’Azazga ont eu affaire à un adversaire difficile à manier sur son terrain et devant ses supporters. Ils ont essayé de revenir dans le match, mais en vain et sans succès. Une défaite attendue, même si en football un match n’est jamais gagné d’avance. Après ce revers, la JS Azazga se maintient toujours à la 12e place avec 25 points mais aux côtés du FC Bir El Arch vainqueur (2-1) face à l’IRB Ain Lahdjar. Les poulains d’Azazga sont de nouveau menacés de relégation et doivent rebondir dès la prochaine rencontre à domicile pour éviter les calculs en cette fin de saison.

Le MB Bouira battu par l’OMR

De son côté, le MB Bouira n’a pas réussi à arracher un bon résultat au stade du 20 Août 55 face à l’OMR El Annasser en trébuchant sur le même score que la JS Azazga, c'est-à-dire deux buts à zéro. Les gars de Bouira sont en perte de vitesse depuis le début de cette phase retour et ne savent plus gagner. D’ailleurs, ils ont dégringolé à la 10e place avec 28 unités dans leur compte. Ce qui n’est pas rassurant, s’ils continuent à accumuler les échecs et les faux pas lors des prochaines journées. Pour le reste des rencontres de cette 22e journée du championnat Inter-régions groupe centre-est, le CRB Ouled Djellal, leader, s’est imposé sur le score sans appel de 3 à 0 devant la lanterne rouge, le CA Kouba qui a les deux pieds en Régionale 1, alors que le Hydra AC a pris le meilleur sur l’USM Sétif en s’imposant par 1 à 0 et est resté à la 3e place. Dans le bas du tableau, le NRB Ouled Derradj enchaîne les bons résultats et a réussi à empocher les trois points avant-hier en battant l’AS Bordj Ghedir (2-1), tandis que le CRB Ain Djasser s’est contenté d’un match nul, un but partout sur ses bases, face à l’IRB Berhoum.

Massi Boufatis

Les résultats

SA Sétif 2 - JS Azazga 0

CRB Ouled Djellal 3 - CA Kouba 0

FC Bir El Arch 2 - IRBA Lahdjar 1

NRB Ouled Derradj 2 - ASB Ghedir 1

Hydra AC 1 - USM Sétif 0

OMR El Annasser 2 - MB Bouira 0

CRB Ain Djasser 1 - IRB Berhoum 1

MB Hassi Messaoud 3 - DRB Baraki 1