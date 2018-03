La JSK toujours en danger !

Par DDK | Il ya 3 heures 33 minutes | 298 lecture(s)

Revenue bredouille de son déplacement à El Harrach, avant-hier, en s’inclinant deux buts à zéro face à l’USMH locale, la JSK se retrouve de nouveau menacée par la relégation.

Se trouvant à un point seulement des premiers relégables, l’USMH et le DRBT, le club phare de la Kabylie ne semble plus se relever. Pis, il se complique davantage la situation en se mettant en danger, et ce, à huis matchs seulement de la fin de l’exercice en cours. Ayant misé sur un résultat positif face à la formation d’El Harrach, les Kabyles étaient tout bonnement décevants et à côté de leur sujet vendredi dernier. En plus du revers essuyé, les équipiers de Redouani se sont illustrés par leurs multiples ratages sur le terrain. Mal-en-point, la JSK se retrouve dos au mur pour cette fin du championnat, sachant que tous les matchs restants seront des finales pour les hommes de Bouzidi, appelés à mieux gérer leurs dernières sorties pour prétendre au maintien. Cependant, leur mission ne sera pas une mince affaire, au vu, notamment, du poids des adversaires à affronter. En jouant les MCA, USB, ESS, pour ne citer que ceux-ci, lors des trois prochains matchs, les Canaris auront fort à faire pour aspirer glaner des points. Cependant, n’ayant plus le choix, le staff technique kabyle doit trouver les solutions idoines pour que l’équipe réalise le déclic tant attendu, car la situation de la JSK fait énormément peur à ses supporters qui craignent le pire, celui de voir le club le plus titré d’Algérie rétrograder en Ligue 2 pour la première fois de son histoire. La direction présidée par Chérif Mellal doit trouver les solutions car si l’équipe ne réagit pas, ce sera tout bonnement la descente aux enfers cette saison.

M. L.