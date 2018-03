«La polémique sur le match de coupe nous a perturbés»

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 214 lecture(s)

Pour l’entraîneur adjoint, Salem Gaci, le tapage médiatique que connait l’affaire du match de coupe face à l’USMB a perturbé et le staff technique et les joueurs. «La polémique suscitée par la domiciliation et la date du déroulement de la rencontre face à l’USMB nous a perturbés. On s’était préparé à jouer le week-end dernier chez nous, puis on programme le match pour mardi au 5 Juillet avant qu’on reporte carrément le match. Cela a perturbé notre préparation et c’est la raison pour laquelle les joueurs sont passés à côté de la plaque aujourd’hui (vendredi dernier, Ndlr)», regrette Gaci.

«La situation de Bouzidi a aussi influé sur les joueurs»

En plus de cette histoire de domiciliation du match de coupe, l’absence du coach en chef Bouzidi sur le banc des remplaçants a eu des effets négatifs sur le rendement de son équipe. «En plus de la polémique sur la rencontre de la coupe d’Algérie, il y a le cas de Bouzidi. Les joueurs se demandaient s’il sera ou pas sur le banc lors de la rencontre face à l’USMH et cela a influé négativement sur eux», a ajouté Gaci



«On est passés à côté de notre sujet»

À propos du match, le coach adjoint de la JSK a avoué que les joueurs étaient passés à côté au cours de cette rencontre. Il dira : «On est passés à côté de notre sujet. On a raté notre match et on n’a pas su réagir. Il y avait trop de pression sur nous et même si cette défaite est amère, on ne doit pas baisser les bras».

«On doit redoubler d’efforts»

Avec ce faux pas, la JSK se trouve dos au mur. Pour le coach Gaci, ses protégés doivent continuer à cravacher pour quitter la lanterne rouge. «On doit redoubler d’efforts afin de quitter la zone rouge. On est dos au mur et il faut qu’on se ressaisisse dès la prochaine rencontre», conclura ainsi son intervention. M. L.