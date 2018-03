«Certains joueurs n’ont pas mouillé le maillot»

Par DDK | Il ya 3 heures 32 minutes | 715 lecture(s)

Le président de la JSK, Cherif Mellal, a évoqué plusieurs points concernant son équipe. Il est revenu sur cette défaite concédée par son équipe face à l’USMH. Toute en montrant sa déception quant à ce résultat, Mellal a critiqué certains joueurs sans les citer pour leur rendement lors de cette rencontre. «Je suis très déçu et par le résultat et par la prestation de l’équipe lors de ce match face à l’USMH. Le rendement de certains joueurs était catastrophique. Ceux-là n’ont pas mouillé leurs maillots. Pourtant, on les a payés et je les ai mis dans de très bonnes conditions. Avec cette défaite, la situation de l’équipe s’aggrave», dixit-il.

«On comptera sur les jeunes du club»

En colère contre certains joueurs qui l’ont déçu, le président kabyle affirme qu’il réagira pour améliorer les choses lors des prochains rendez-vous. Il a précisé, à sujet, que «les joueurs qui n’ont pas donné satisfaction seront remplacés par les autres catégories, à savoir Espoirs et mêmes les juniors. On leur a donné plusieurs choses mais ils n’ont pas pu apporter le plus escompté. Je suis vraiment déçu et les choses doivent changer».

«Je me réunirai avec les joueurs demain»

Etant conscient que la situation est délicate, le président Mellal compte mettre les choses au clair. Ainsi, il se réunira avec les équipiers de Redouani aujourd’hui à l’occasion de la séance de reprise prévue à 16 heures au stade du 1er Novembre. «Je vais me réunir avec les joueurs demain pour leur parler. Ils doivent relever le défi pour tirer le club vers le haut», a-t-il soutenu. Mellal annoncera en substance la programmation d’un regroupement dès demain. «On a programmé un stage de préparation à Ain Benian dès ce lundi et l’équipe travaillera ses insuffisances pour bien préparer les prochains rendez-vous», a-t-il confirmé.

«On a saisi la Ligue sur le cas Saâdi»

L’ex-entraineur Nouredine Saâdi doit résilier son contrat pour que le nouvel entraineur Bouzidi puisse avoir sa licence. Mella fera savoir à ce sujet que «on a tout fait pour trouver un accord avec Saâdi, en vain. De ce fait, j’ai saisi la ligue car pour moi il est en abandon de poste. On le payera mais il doit continuer son travail en tant que DTS ou dans un autre poste».

M. L.