Première victoire pour l’ASC Ouaguenoun

La 22e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou a été marquée par la cuisante défaite de l’O Tizi-Gheniff dans son antre face à la JS Boukhalfa. Un revers inattendu qui fait chuter les Olympiens à la quatrième place et qui permet à leur tombeur du jour de réaliser une belle opération à même de coller aux basques du leader, le FC Tadmaït, qui n’a pas laissé filer, lui non plus, l’occasion d’ajouter trois points à sa besace, en s’offrant le FC Ouadhias. Une empoignade qui s’est déroulée dans un fairplay total. Toujours dans le haut du tableau, le CA Fréha, qui s’est déplacé à Tigzirt, a infligé un carton à l’EST locale qui a fléchi en seconde mi-temps. Aussi, grâce à ce large succès, les jeunots d’Ath Djennad, qui comptent un match de plus, conservent la troisième place avec trois longueurs de retard seulement sur le chef de file, le FC Tadmaït, et à une unité seulement du dauphin, la JS Boukhalfa. Une donne qui relance de plus belle la course au titre, notamment entre ces équipes qui composent le quatuor de tête qui vont se livrer une bataille à distance. Pour sa part, la JSC Ouacifs qui restait sur une victoire hors de ses bases a battu le CRB Mekla dans un match marqué par une grande sportivité. Il en est de même pour le KC Taguemount Azouz qui a pris le dessus sur un RC Betrouna en perte de vitesse ces dernières semaines. De son côté, l’AC Yakouren, qui compte un match de retard face à la lanterne rouge, l’ES Sikh Oumeddour, a infligé une sévère ardoise à l’Etoile de Draâ El-Mizan qui a fait un naufrage. Enfin, l’ASC Ouaguenoun a engrangé sa première victoire de la saison devant l’ES Assi Youcef. Un succès fortement fêté par les locaux qui retrouvent à l’occasion le sourire.

S. K.

Les résultats

FC Tadmaït 4 - FC Ouadhias 1

O Tizi Gheniff 0 - JS Boukhalfa 3

ES Tigzirt 1 - CA Fréha 5

JSC Ouacifs 2 - CRB Mekla 0

AC Yakouren 8 - ED El-Mizan 0

ASC Ouaguenoun 2 - ESA Youcef 1

KCT Azouz 2 - RC Betrouna 0