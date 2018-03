Le SS Sidi Aïch nouveau dauphin

Par DDK | Il ya 59 minutes | 69 lecture(s)

La 18e journée aura été riche en enseignements, eu égard aux résultats enregistrés aussi bien dans le haut que dans le bas du classement. Ainsi, le premier fait marquant demeure incontestablement le semi-revers subi par le leader et non moins sérieux prétendant à la montée, le RC Seddouk en l’occurrence. C’était au stade de Souk Tenine face à la formation du CRBST qui restait sur une longue période d'invincibilité. Les gars de Seddouk se sont contentés du point du nul dans une rencontre palpitante, prolifique en buts et caractérisée par de nombreux ratages des avants du RCS, notamment en toute fin de match. Les Vert et Noir perdent là deux points importants qui leur auraient permis de prendre une option sur leurs poursuivants immédiats. Toutefois, le RCS conforte sa position de leader avec six longueurs d’avance sur le nouveau dauphin, le SSSA. En effet, au moment où le RCS s’est fait piéger par le CRBST, l’autre concurrent principal à la montée, la JSB Amizour, n’a pas fait mieux que de concéder une défaite chez des Diables rouges ayant réussi l’essentiel. Du coup, les gars de Sidi Aïch se propulsent à la deuxième marche du podium devant leur malheureux adversaire du jour qui accuse sept longueurs de retard sur le chef de file. De son côté, le CRB Aït R’zine est revenu de son lointain et périlleux déplacement à Benallouache avec les trois points mis en jeu face à la formation de la Protection civile, réputée pourtant difficile à manier. Une jolie performance pour le représentant des Athabbas qui remonte ainsi jusqu'à la sixième loge, ex aequo avec le CRB Aokas. Dans le bas de la hiérarchie, c’est la formation de l’O Akbou qui a réalisé la belle opération du jour, en écrasant le NC Béjaïa. Soit un véritable sursaut d’orgueil pour les coéquipiers de Bouatba qui ont rendu la monnaie au Naceria qui les a dominés à l'aller sur le même score. Idem pour l'AS Taâssast qui a remporté le derby face aux Banlieusards de l'AS Oued Ghir dans le duel à six points entre mal-classés, tout comme l'ARB Barbacha qui a attendu le NB Taskriout pour signer son deuxième succès de la saison.

Zahir Ait Hamouda



Les résultats

CRBS Tenine 2 - RC Seddouk 2

SSSidi Aïch 2 - JSB Amizour 1

CSPC Béjaïa 0 - CRB Aït R'zine 3

O Akbou 5 - NC Béjaïa 0

AS Oued Ghir 0 - AS Taâssast 3

ARB Barbacha 2 - NB Taskriout 0