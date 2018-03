L’Olympique Adjiba revient dans la course

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Le Nedjm Lakhdaria poursuit son ascension en s’adjugeant une nouvelle victoire (2 - 0) devant le WR Dirah, à domicile. Bien que réduite à dix dès le premier quart d’heure de jeu, suite à l’expulsion d’un de ses joueurs qui s’est bagarré avec son coéquipier, l’équipe drivée par Chikhi Khaled a sué avant d’ouvrir le score, à la 84’ sur penalty, et d’ajouter le second but libérateur, trois minutes plus tard. Dans les autres matchs de la journée, la bonne opération a été réalisée par le dauphin, l’Olympique Adjiba, qui est allé damer le pion au CR Bordj Okhriss chez ce dernier sur le score de 5 à 2. Trois précieux points qui permettent à El Adjiba de consolider sa place de dauphin et de rester dans la course. De son côté, le FC Thamelaht a bien résisté devant la coriace équipe de l’ASC El Hachimia avant de prendre le meilleur (2 - 0). Thamelaht occupe toujours la troisième place avec trois unités de retard sur l’OCA. Au stade de Sour El Ghozlane, l’A Guelta Zerga a été lourdement battue (4 - 1) par un Olympique de Raffour au meilleur de sa forme. L’UB Mesdour, a quant à lui, failli se faire piéger à domicile par la lanterne rouge, le CR Bouderbala. (3 - 3).

M’hena A.

Les résultats

CR Bordj Okhriss 2 - OC Adjiba 5

NM Lakhdaria 2 - WR Dirah 0

A Guelta Zerga 1 - O Raffour 4

FC Thamelaht 2 - ASC El Hachimia 0

UB Mesdour 3 - CR Bouderbala 2

Exempt: W Ath Vouali