«Ne nous enflammons pas !»

Par DDK | Il ya 59 minutes | 71 lecture(s)

Le milieu béjaoui, Hamza Ouanes, a pu tirer son épingle du jeu vendredi face à la JSM Skikda, en apportant de l’eau au moulin de son équipe par sa clairvoyance dans le jeu. Dans cet entretien, le joueur estime que l’exploit réalisé fut possible grâce à la solidarité de tout le groupe.

La Dépêche de Kabylie :

Vos impressions sur la victoire réalisée contre

la JSMS (0 - 1) ?

Hamza Ouanes : C’était très dur contre un concurrent direct pour l’accession qui, de plus, a évolué chez lui. Toutefois, nous avons pris le soin de bien préparer ce rendez-vous sur tous les plans. La preuve est que malgré un début de match en force de notre adversaire qui a tenté de prendre de l’avance au tableau d’affichage, nous avons su gérer intelligemment les différentes péripéties de la rencontre pour remporter, au final, un succès aux multiples effets.

Pour rester dans ce match, nombreux étaient les supporters du club qui ont répondu à l’appel de la direction pour vous apporter leur soutien sur place. Qu’en dites-vous ?

Le mérite de nos fidèles supporters dans cette victoire arrachée contre la JSMS était grand. Ils n’ont pas cessé de nous donner de la voix tout au long de la partie. Au final, nous aussi, les joueurs, on ne les a pas déçus, en leur offrant ce beau succès. Désormais, il faut maintenir le cap pour rester sur le podium le plus longtemps possible. Ainsi, la contribution de tous est primordiale dans cette dernière ligne droite du championnat pour espérer réaliser cet objectif d’accession qu’on s’est fixés à l’intersaison.

Quelque chose à ajouter pour terminer ?

Encore une fois, permettez-moi de remercier au nom de tous mes camarades nos supporters qui se sont rendus en mase à Skikda pour nous apporter leur soutien. J’avoue que leurs encouragements nous ont beaucoup aidés à nous transcender sur le terrain pour remporter cette belle victoire qui a fait du bien à tout le monde.

Propos recueillis par B. Ouari