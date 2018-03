Cinq jours pour préparer le RCR

Par DDK | Il ya 59 minutes | 76 lecture(s)

Les joueurs du MOB reprendront les entraînements cet après-midi, pour préparer le prochain match contre le RC Relizane comptant pour la 23ème journée de ligue 2, programmé pour samedi prochain à 16h. Ce match verra le retour de Bouledieb et Herida qui ont purgé, ainsi que Rahal et Salhi qui peuvent avoir le feu vert du staff médical d’ici le jour du match. Les inconditionnels attendent avec impatience le retour de Boucherit dont son absence, pour des raisons disciplinaires, a laissé un grand vide au milieu surtout en cette cruciale du championnat. Ils souhaitent que la direction et le staff technique mettent l’intérêt du club avant tout autre chose, tout en trouvant le moyen idéal pour gérer son cas. La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, compte injecter une prime de match avant le déplacement de Relizane, une manière d’encourager les joueurs à aller de l’avant pour réaliser le meilleur résultat possible.

Z. H.