Par DDK | Il ya 59 minutes | 70 lecture(s)

Accosté à la fin du match contre le WA Tlemcen, le défenseur du MO Béjaïa, Naasse Laraba, parle de leur victoire.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur cette victoire réalisée face au WAT ?

Naasse Laraba : C’est l’une des plus importantes victoires acquises cette année, car elle nous a propulsés à la première place, chose qui va nous encourager à fournir plus d’efforts pour décrocher notre billet et accéder en ligue 1. Concernant le match, je pense qu’on méritait largement la victoire malgré l’absence de pas moins de six joueurs titulaires.

Comment abordez-vous le prochain match contre le RCR ?

À ce stade de la compétition, nous n’avons plus le droit à l’erreur et on doit négocier match après match pour réunir les meilleures conditions nécessaires afin de récolter le maximum de points possible. Les matchs restants sont plus difficiles et c’est à nous de trouver les solutions pour dépasser ces épreuves. Le RCR est une très bonne équipe qui renferme de très bons joueurs capables de tenir tête à n’importe quelle équipe et revenir à la course à tout moment, car il reste encore 24 points en jeu et tout est possible. Concernant le prochain match, nous irons à Relizane dans le seul but de maintenir cette cadence de bons résultats tout en confortant notre place de leader, une manière de garder au maximum cette première place.

Propos recueillis par Z. H.