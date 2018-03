L’US Béni Douala détrônée

Par DDK | Il ya 59 minutes | 94 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui a perdu avant-hier après-midi au stade de Ben Aknoun contre l’ESBA locale (1 - 0), a été détrônée par le RC Arbaâ, vainqueur sur le même score face au WA Boufarik. Une défaite qui a donc valu aux Ath Douala leur place de leader qu’ils occupaient depuis plusieurs semaines. L’USBD dégringole, ainsi, à la deuxième place avec 44 points dans son compte, à une unité de retard sur le nouveau leader, le RC Arbaâ. Cela dit, rien n’est encore perdu, sachant qu’il reste huit matchs à disputer avant le baisser du rideau de la saison sportive 2017/2018. Les camarades de Hadiouche ne perdent pas espoir et sont décidés à jouer leurs chances à fond jusqu’à la dernière journée du championnat DNA. Les dés ne sont pas encore jetés et plusieurs équipes restent encore en course pour l’accession en Ligue 2 Mobilis, à l’image de du NC Magra, troisième au classement, qui a arraché un précieux point en déplacement (0 - 0) contre la JSD Jijel, l’ES Ben Aknoun, qui se relance, et à un degré moindre le WA Boufarik.

Amizour gagne et respire

Pour sa part, la lanterne rouge du championnat, l’US Oued Amizour en l’occurrence, ne perd pas espoir de se maintenir en DNA. Son succès réalisé avant-hier sur ses bases et devant ses supporters, sur le score de deux buts à zéro, face au NARB Reghaïa, a remis en confiance les joueurs qui croient désormais dur comme fer en leurs chances de rester dans cette division. Avec 16 points à leur actif et quatre longueurs de retard sur l’avant-dernier, à savoir le MB Rouissat, qui a perdu 2 à 0 face au WR M’Sila, les gars d’Amizour sont déterminés à enchaîner d’autres victoires pour quitter le bas du tableau avant la fin de cet exercice sportif.

L’IB Lakhdaria en chute libre

Quant à l’IB Lakhdaria, il ne sait manifestement plus gagner ces derniers temps. Cela s’est vérifié avant-hier. En effet, l’IBL a essuyé une lourde défaite à l’extérieur, en s’inclinant lourdement sur le score sans appel de 3 à 0 face au CR Béni Thour. Une défaite qui a coûté à l’IB Lakhdaria une chute libre au classement, en pointant désormais à la 11e place avec seulement 25 points. Si la formation de Lakhdaria ne réapprend pas à gagner, elle se retrouvera menacée du purgatoire.

Massi Boufatis

Les résultats

RC Boumerdès 2 - IBKEl Khechena 2

JS Haï Djebel 1 - CRB Dar Beida 0

CR Béni Thour 3 - IB Lakhdaria 0

ES Ben Aknoun 1 - US Béni Douala 0

WR M’sila 2 - MB Rouissat 0

JSD Jijel 0 - NC Magra 0

RC Arbaâ 1 - WA Boufarik 0

USO Amizour 2 - NARB Réghaïa 0