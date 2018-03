Par DDK | Il ya 59 minutes | 157 lecture(s)

Le fait que le coach Youcef Bouzidi n’ait toujours pas signé son contrat avec la JSK ne semble pas inquiéter les responsables du club.

Alors qu’une réunion était prévue pour avant-hier soir entre les deux parties, finalement celle-là n’a pas eu lieu. Interrogé hier après-midi sur cette affaire, le président Cherif Mellal a affirmé qu’il n’y a pas d’affaire Bouzidi : «C’est vrai qu’on devait rencontrer le coach Bouzidi avant-hier soir pour discuter avec lui, mais cela n’a pas eu lieu car on était occupé. Cependant, il n’y a pas de problème», a déclaré Mellal. Il faut le dire, cette affaire du contrat et de licence a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures, surtout après la déclaration de Bouzidi qui a fait allusion qu’il pouvait partir en cas où son cas n’est pas réglé. «J’attends depuis plusieurs journées mais la patience a des limites. J’attendrai encore jusqu'à dimanche (hier ndlr), et j’espère que mon cas sera réglé», a déclaré Bouzidi vendredi passé. Ainsi et malgré que Bouzidi n’a rien signé au moins jusqu'à hier après-midi, les responsables kabyles se montrent rassurants. Pour le président Mellal, le cas Bouzidi sera réglé prochainement. À signaler que la direction kabyle doit également régler la situation de l’ancien coach Norredine Saâdi qui réclame deux mensualités pour résilier son contrat. Tant Saâdi n’a pas résilié son contrat, la JSK ne pourra pas avoir une licence pour le coach Youcef Bouzidi, qui n’a pas pu diriger son équipe face à l’USMH vu qu’il ne possède pas de licence lui permettant de s’assoir sur le banc des remplaçants.

Direction-staff technique-joueurs, la grande explication

Avant la séance de reprise d’hier, une importante réunion provoquée par le président Mellal devait avoir lieu dans un hôtel de la ville entre la direction, le staff technique et les joueurs. Cette réunion est venue suite à la défaite (2 - 0) concédée face à l’USMH vendredi dernier, au stade Lavigerie. Une défaite qui a provoqué la colère du président Mellal qui a menacé de prendre des décisions fermes à l’encontre des joueurs «qui n’ont pas mouillé le maillot», selon ses dires : «Je suis très déçu par le rendement de certains joueurs au cours de ce match. Ils n’ont pas mouillé le maillot malgré qu’on ait mis tous les moyens nécessaires. Désormais, ces derniers seront remplacés par les jeunes du club», a déclaré Mellal avant-hier, lui qui fait tout pour que son club assure son maintien en cette fin de saison.

Le stage d’Aïn Benian est maintenu sauf si…



Sur un autre plan, la JSK devra rallier la ville d’Ain Benian aujourd’hui pour effectuer un stage de préparation de dix jours en prévision des prochains matchs de saison. Cependant, les dirigeants de la JSK attendent toujours la confirmation de la date du match de coupe face à l’USMB (le 24 mars). C’est ce que nous a confirmé, hier, le manger général du club, Karim Doudane, que nous avons joint par téléphone : «On attend d’abord la confirmation de la FAF concernant la programmation du match de coupe le 24 mars, pour programmer officiellement ce stage de Ain Benian», a déclaré Doudane.

Tizi Bouali toujours aux soins



Par ailleurs, le jeune défenseur Bilel Tizi Bouali est toujours aux soins vu qu’il souffre de l’ischio-jambier, mais son état s’améliore du jour en jour. À présent, le joueur se sente beaucoup mieux et il compte cravacher dure pour retrouver sa forme optimale en prévision des prochaines rencontres. Son objectif est de gagner la confiance de son entraîneur et de jouer lors des prochains rendez-vous du club.

M. L.