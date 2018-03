Un classique à ne pas manquer !

Par DDK | Il ya 59 minutes | 74 lecture(s)

Le MC Alger recevra, aujourd’hui à 18 heures au stade du 5 Juillet, le MC Oran pour le compte de la clôture de la 22e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis. Le MCO, deuxième au classement avec 38 points en 21 matchs disputés derrière le leader, le CS Constantine (47 points) qui a joué lui 23 matchs, se présentera sur la pelouse du Temple Olympique avec l’intention de décrocher le meilleur résultat possible pour espérer rester en course pour le titre. Les hommes de Moez Bouakaz ne veulent pas laisser les Constantinois filer vers leur deuxième titre de champion, après celui de 1997. «Ce sera une vraie bataille tactique entre les deux entraîneurs, chacun va faire ses calculs pour tromper l’autre. Gageons que ce match se jouera dans le plus grand fairplay et qu’au coup de sifflet final, le MCO sortira vainqueur», dira l’entraîneur adjoint du MCO, Bachir Mecheri. En face, le Mouloudia d’Alger, 5e au classement général avec 34 points, compte bien bénéficier de ce match de retard pour prendre la place de l’USM Alger (35 points) sur le podium. Rentrés avant-hier du Nigéria avec un résultat pas très mauvais en match aller des 16es de finale de la Ligue des Champions d’Afrique même s’il s'agit d'une défaite sur le score de 2 buts à 1 face au MFM FC, les poulains de l’entraîneur français Bernard Casoni se disent décidés à s’offrir la totalité du gain du match de cet après-midi afin de ne pas compromettre leurs chances sinon pour le titre du moins pour une place sur la podium. «C’est le match qu’il ne faut surtout pas perdre. On va affronter le deuxième au classement. Et pour se saisir de cette place de dauphin, on doit battre le MCO. On sait que ce ne sera pas simple car cette équipe sait voyager. Il ne faut pas oublier que le MCO a pris la mesure de l’USMBA à Bel Abbès en signant cinq buts. C’est vous dire que notre mission ne sera pas simple. Il faut qu’on se montre solides défensivement et très percutant offensivement pour s’imposer», a déclaré le milieu de terrain du MCA, Amir Karoaui. Pour rappel, trois matchs de cette 22e journée se sont joués avant-hier samedi avec cette victoire ramenée par le PAC chez le DRBT (2-1) permettant aux Algérois de se hisser à la 4e place avec 35 points, alors que le DRBT reste dans la zone de relégation avec 21 points seulement. Vendredi dernier, l’USM El Harrach a ravivé la flamme de l’espoir du maintien en l’emportant face à la JS Kabylie, autre candidat au purgatoire. Les réalisations d’El Harrach ont été l’œuvre de Bougueroua en tout début de match (9’) et de Bouguèche dans le dernier quart d’heure (75’). En ouverture de cette manche, jouée les 1er et 2 mars derniers, le CR Belouizdad a été tenu en échec par l’O Médéa (0-0). L’USM Alger s’est, quant à elle, imposée sur le terrain de l’US Biskra (0 - 1), alors que l’Entente de Sétif a pris le meilleur sur le CS Constantine, leader de la Ligue I Mobilis (1 - 0).

M. L.