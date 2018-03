Le DC Boghni rase tout sur son chemin

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Dans le groupe A, le leader, le DC Boghni, n’a pas laissé filer l’aubaine de soigner son capital points à l’occasion de la réception de l’AC Tirmitine pour le compte de la 18e journée.

Une victoire acquise sur un score de trois buts à zéro qui permet aux montagnards de creuser l’écart en tête du classement et de poser un pied et…demi en division Honneur. Pour sa part, la JS Ait Yahia Moussa est allée s’imposer chez l’AS Ait Bouadou difficile à manier jusque là sur son terrain. De son côté, le FC Ait Zaim a remporté le derby qui l’a opposé au stade de Mechtras à son voisin, l’OS Mâatkas, loin de son niveau habituel. Enfin, la rencontre qui devait mettre aux prises la JS Tadmaït avec la JS Boumhani n’a pas eu lieu en raison de l’absence de la formation de la commune de Aïn Zaouia.

Taourirt Mokrane seule aux commandes

Dans le groupe B, la 17e journée a été marquée par la cuisante défaite du désormais ex co-leader, l’US Bouhinoun devant l’US Sidi Belloua. Un revers qui permet à son compagnon de loge, l’O Taourirt Mokrane, vainqueur de l’O Timizart Loghbar, de s’emparer seule des commandes au classement avec trois points sur le grand perdant du jour, Bouhinoun. Toujours dans le haut du tableau, l’US Tala Athmane est revenue avec la totalité du gain de Makouda où elle a pris le dessus par la plus petite des marges sur l’OM locale. De leurs côtés, le FC Betrouna et la JS Djurdjura ont battu respectivement l’ES Ait Ouaneche et l’ES Nath Irathen. Quant à la JS Ait Anane, elle a été contrainte au partage des points par le FC Ighil El Mal sur le terrain de Béni Douala.



La JS Tala Tegana passe devant

Dans le groupe C, c’est la JS Tala Tegana qui a réalisé la meilleure opération de la 18e journée en terrassant son invité du jour, l’US Ikhelouiene. Une victoire qui permet aux gars d’Ath Djennad de s’emparer provisoirement des commandes avec une seule unité d’avance et un match en plus devant le NA Redjaouna qui s’est contenté d’un point à l’occasion de son déplacement chez l’US Timizart. Toujours dans le haut du tableau, l’OC Makouda a laissé filer une grosse occasion de se hisser à la première place en s’inclinant contre toute attente à domicile devant la JS El Kelaa. De son côté, l’US Djemâa Saharidj s’est imposée devant l’USK Ait Aissa Mimoun. Il en est de même pour le HC Azazga qui a pris le dessus sur le CS Djebla Ouaguenoun. L’US Mizrana a été contraint au partage des points par l’O Nath Yirathen.

S. K.

Les résultats

Groupe A (18e journée)

DC Boghni 3 - AC Tirmitine 0

ASA Bouadou 1 - JSAY Moussa 2

FC Ait Zaim 2 - OS Maâtkas 0

JS Tadmaït - JS Boumhani (MNJ)

Groupe B (17e journée)

USS Belloua 4 - US Bouhinoun 1

O Makouda 0 - UST Athmane 1

JS Ait Anane 1 - FCI El Mal 1

FC Betrouna 3 - ESA Ouaneche 2

OT Mokrane 1 - OT Loghbar 0

JS Djudjura 3 - ESN Irathen 1

Groupe C (18e journée)

US Timizart 1 - NA Redjaouna 1

JST Tegana 5 - US Ikhelouiene 1

US Mizrana 2 - ON Yirathen 2

USDS 2 - USKAA Mimoun 1

HC Azazga 2 - CSD Ouaguenoun 1

OC Makouda 0 - JS El Kelaa 1