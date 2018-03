Les dirigeants dénoncent les jeux de coulisses

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Jusqu'à cette 22e journée du championnat honneur, les dirigeants, les joueurs, le staff technique et les fans de l’Olympique de Tizi-Gheniff croyaient encore à l'accession au niveau supérieur (Régionale 2). Mais suite à la débâcle face à la JS Boukhalfa, un prétendant sérieux au sacre (3 - 0) dans son antre habituel, l'accession semble s'éloigner bien qu'il reste encore huit rencontres à jouer. «Nous avons 40 points et nous sommes à 5 points du premier. Ce n'est pas vraiment perdu. Mais nous reçu eu un coup sévère. Je pourrais vous dire que les sanctions tombées à la veille de notre rencontre capitale nous ont déçus», déclare M. Karim Boukerma, secrétaire général du CSA/O Tizi-Gheniff. «Imaginez qu'à vingt-quatre heures de ce match capital, deux sanctions sévères sont tombées. Notre milieu de terrain Hafid Boumrar, l'un des meilleurs du championnat, est suspendu jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, mardi. Pourquoi cette décision?", s'interroge-t-il. Et de poursuivre: «Le cas le plus flagrant est celui de notre buteur Smaïl Rebouh (18 buts). Contre l'Etoile de Draâ El-Mizan, il a été expulsé pour contestation de décision d’arbitre. Notre joueur n'a voulu qu'attirer l'attention du référée sur la comédie à l'africaine que simulaient les joueurs de Draâ El-Mizan. Appelé par son assistant, l'arbitre central n'a pas hésité à sortir son carton rouge. C'était vraiment injuste", regrette-t-il. Et un autre dirigeant de donner un détail: «Durant la deuxième mi-temps de ce match, alors que nous étions à égalité, nous avons compté seulement une demi-heure de jeu. Le reste, c’était du temps perdu. Les joueurs tombaient et personne ne les inquiétait. Dans le BO, il a été infligé 1 000 dinars à l'EDEM». Et au secrétaire général de continuer: «Écoutez, nous avons été déstabilisés avant la JS Boukhalfa. Ce n'est pas de la sorte qu'on encourage le football dans notre pays. Ce qui se passe en Ligue 1 professionnelle en dit long sur ça. En tout cas, nous gérerons comme il se doit le reste du championnat. Pour nous, l'accession n'est pas une fin en soi. Le défi a été relevé. C'était tout juste pour s'engager parce que notre club a failli ne pas le faire, n'étaient le courage et l'apport de quelques entrepreneurs. Il faudrait que la ligue fasse attention quant aux combines des journées à venir. Le jeu des coulisses est vilain». Les trois membres du CSA rencontrés lancent un appel en direction de l'actuelle APC pour qu’elle tienne ses engagements, notamment en ce qui concerne le projet des gradins pour le stade communal. Car, dans le cas où l'OTG accéderait en Régionale 1, le terrain se sera pas homologué s’il n’a pas de gradins, ce qui privera les Olympiens d'évoluer devant leur merveilleux public qui les suit même lorsqu'ils évoluent à l'extérieur.

Amar Ouramdane