Feraoun corrige Tameridjet

La 16e journée du championnat pré-honneur Béjaïa a été, une fois de plus, favorable au leader, l’OF, qui a fait une balade de santé en s’offrant une victoire sur un score fleuve de 6 à 1 aux dépens de la JS Tameridjet. Un large succès qui permet aux hommes de Halim Bourdjah de consolider leur position de chef de file et rester sur la voie qui mène au palier supérieur. Un fauteuil de leader convoité par l’O M’Cisna, qui a empoché les trois points, sans jouer en raison du forfait de l’ASTI Darguina, et, à un degré moindre, les Unionistes de Béni Mansour, qui avait concédé le point du nul sur leur antre face au WRB Ouzellaguen dans le choc de la journée. Pour sa part, le NRB Semaounn a longtemps sué pour venir à bout de l’ES Ighil Ali. Ce qui n’est pas le cas de l’IRB Bou Hamza qui a été contraint au partage des points par une surprenante formation de Sidi-Ayad.

Les résultats

NRB Semaoun 1 - ES Ighil Ali 0

IRB Bou Hamza 2 - US Sidi-Ayad 2

O Feraoun 6 - JS Tameridjet 1

USB Mansour 1 - WRB Ouzellaguen 1

Exempt: JS Béjaïa, OM Cisna et

BC El Kseur