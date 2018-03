Kheiredine Raâd convoqué chez les U19

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Un athlète de la catégorie (U-19) a été convoqué au stage de préparation de l’EN (équipe nationale) prévu au CNT de Sidi Moussa. Il s'agit de l'excellent Kheiredine Raâd. Ce jeune ambassadeur des Vert et Noir a été performant au sein de son club (RCS) avec plusieurs buts inscrits et des belles prestations. Pour preuve, lors du match de sélection, il a marqué un splendide but en pleine lucarne et a émerveillé aussi bien le sélectionneur que les observateurs sportifs

présents à Sidi Moussa. Cette convocation n'est qu'une juste récompense pour ce jeune talent et le fruit du travail accompli par les staffs technique et administratif de la formation du RCS.

Z. A.H.