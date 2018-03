Djelloul Meddas élu président

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’assemblée générale élective de l’association des anciens joueurs du MOB a été tenue, samedi dernier, dans un hôtel de la ville de Béjaïa, en présence des membres représentants de générations d’athlètes et de dirigeants ayant défendu les couleurs Vert et Noir du club des martyrs. Lors de cette AGE, un seul candidat s’est présenté pour prendre les rênes de l’association, il s’agit de Djelloul Meddas, ancien joueur des années 70 et entraineur, il a été élu à la majorité absolue par les présents. Le nouveau boss qui succédera à Chellal Hafid, dira en marge de l’AG : «Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont voté pour moi tout en souhaitant être à la hauteur de la confiance placé en moi. On est venu pour continuer le travail déjà accompli par l’ancienne équipe tout en accompagnant les anciens joueurs et dirigeants qui sont dans le besoin pour des raisons diverses ; organiser des cérémonies, des jubilés et des hommages en l’honneur des anciens des années 50, 60, 70 et 80 ainsi que des nouvelles générations ; rester à l’écoute de l’équipe seniors et intervenir en cas de besoin pour l’intérêt de ce cher club qui nous a beaucoup donnés. Mon but est de créer un conseil élargi au bureau qui a été installé lors de l’AG. Ce conseil comportera des anciens joueurs et dirigeants des années 50 et 60 pour consultation en cas de nécessite». Signalons que le bureau de l’association est présidé par Djelloul Meddas qui sera accompagné de Zahir Idirene, Oukarache, Amar Idir, Hamadache Rachid, Abdenour Kherfellah, Chawki Mebarki, Manseur Boualem, Challal Hafid, Arab Fatsah et Abdou Himi.

Z. H.