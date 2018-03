Le wali rend visite aux joueurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Après avoir bénéficié d’une journée de repos bien méritée au lendemain de leur retentissant succès arraché brillamment aux dépens de la JSM Skikda sur son terrain (1 - 0), les joueurs de la JSMB ont entamé dans l’après-midi d’avant-hier la préparation du rendez-vous de vendredi prochain, à domicile, contre le MC Saida comptant pour la 23e journée. Tous les éléments étaient présents à cette première séance de la semaine qui s’est déroulée dans une ambiance détendue. Celle-ci étant marquée également par la présence de MM. le wali de Béjaïa, Mohamed Hattab et du DJS, Boutamine Abdelkrim, venus féliciter de vive voix les joueurs et le staff technique de la JSMB suite à l’exploit réalisé vendredi dernier au stade du 20 Aout de Skikda contre un rival direct pour l’accession. À cet effet, M. Hattab qui a prononcé un discours motivant à l’adresse des joueurs, et tout en les félicitant aussi pour leur belle prestation devant la JSMS, les a exhortés notamment à maintenir cette bonne dynamique de résultats positifs pour pouvoir concrétiser le rêve d’accession tant caressé par la grande famille du club et faire honneur à la région. En outre, le premier magistrat de la wilaya qui a discuté avec les dirigeants du club, présents sur place, les a rassurés quant au soutien financier des autorités locales, rappelant au passage que la subvention de l’ordre de six milliards de centimes ne saurait tarder pour renflouer les caisses du club. De même que l’hôte des partenaires de Lokman Hadjidj n’a pas manqué de louer le mérite de ces mêmes dirigeants pour les efforts consentis pour la bonne marche du club et son aspiration à l’accession cette saison. Le moins que l’on puisse dire enfin est que cette visite de ces deux responsables a fait énormément plaisir à tout le monde et nul doute qu’elle aura encore des répercussions positives sur le moral de Salah Seghier et consorts pour continuer leur belle chevauchée vers l’avant. Par ailleurs, le coach Mounir Zeghdoud, et tout en rappelant à ses poulains la nécessité de garder la tête froide après le récent succès ramené de Skikda, les a invités à retrousser les manches pour entrer de plain-pied dans les préparatifs du match de ce weekend. Ceci dit, les Vert et Rouge de la Soummam, écrasant tout sur leur passage ces derniers temps, tel un rouleau compresseur, ne comptent nullement s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, et avec cinq victoires de rang à leur actif, dont deux en dehors de leurs bases contre deux concurrents (ASO et JSMS), les hommes de Mounir Zeghdoud réalisent tout simplement un parcours de champion en attendant mieux.

B. Ouari