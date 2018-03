Bouzidi reste !

Par DDK | Il ya 1 heure | 249 lecture(s)

Le cas du coach Bouzidi a été réglé définitivement, hier après-midi, après la réunion qui a eu lieu entre lui et la direction représentée par le président, Cherif Mellal, et le directeur général Nassim Benabderrahmane.

En effet, réunis à Alger hier après-midi, les dirigeants kabyles et le coach Bouzidi ont trouvé un accord. Même si on ignore la durée de celui-ci, on apprend d’une source fiable que Bouzidi devait signer son contrat en fin de journée d’hier. Pour rappel, Bouzidi avait pris la décision de ne pas entraîner l’équipe tant que sa situation n’est pas réglée par les responsables du club. Chose qui a donc été faite, hier. Ainsi, après avoir réglé le problème de son contrat, Bouzidi préparera son équipe durant le stage d’Ain Benian qui a débuté hier. Le coach kabyle compte tout faire pour assurer la meilleure préparation a ses capés. Les dirigeants comptent sur lui pour réussir de bons résultats lors des prochains rendez-vous.

La CRL tranchera sur le cas Saâdi

Par ailleurs les dirigeants kabyles attendent que la commission de résolutions de litiges, qu’ils ont saisie, tranche sur le cas Saâdi qui refuse de résilier son contrat à l’amiable. Une fois que le cas Saâdi réglé, la direction kabyle demandera une licence au coach Bouzidi pour qu’il puisse diriger ses capés à partir du banc des remplaçants lors des prochaines rendez-vous. Pour rappel, Bouzidi n’a pas pu diriger son équipe face à l’USMH vu qu’il n’avait pas signé son contrat et il n’avait pas de licence.

Gaouaoui attendu hier à l’hôtel

Comme tout le monde le sait, l’entraîneur des gardiens, Lounes Gaouaoui, n’a pas été autorisé à participer avant-hier à la réunion direction - staff technique - joueurs. Une décision qui n’a pas plu au concerné qui aurait même songé à quitter la barre technique des Canaris. Néanmoins et selon une source fiable, Mellal a eu une discussion avec lui et l’aurait convaincu de continuer sa mission le plus normalement du monde avec la JSK.

Entraînement hier à 16h

Le staff technqiue kabyle a programmé une séance d’entraînement hier à 16h, à Ain Benian. Une séance pour se débarrasser de la fatigue avant que les choses sérieuses ne commencent à partir d’aujourd’hui où le groupe sera soumis à une grande charge de travail. Une réunion du staff technique kabyle devait avoir lieu dans la soirée d’hier, pour tracer le plan de travail pour ce stage. Le staff technique kabyle programmera des matchs amicaux en plus de travailler tous les volets en prévision des prochains matchs de la saison.

Fin de mission pour Guillou

Le kiné du club, Guillou, ne fait plus partie du staff médical de la JSK depuis avant-hier soir. D’ailleurs, il n’avait pas pris part à la réunion tenue au siège du club entre la direction et les joueurs. Si les dirigeants affirment qu’il a été limogé, le concerné, lui, parle d’un retrait de sa part en raison d’une histoire d’impayés de plusieurs mois : «On ne m’a pas payé pendant 13 mois, ce qui est de trop ! C’est pour cette raison que j’ai décidé de me retirer», s’est contenté de dire le désormais ex-kiné du club, joint par téléphone hier en début d’après-midi.

M. L.