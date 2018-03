Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Joint hier après-midi, le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane, nous a affirmé que le cas Bouzidi était désormais réglé et que la direction avait trouvé un accord avec lui : «Le cas Bouzidi est réglé. Nous avons trouvé un terrain d’entente avec lui et il préparera l’équipe lors de ce stage à Aïn Béniane. On attend a ce que la commission des résolutions des litiges (CRL) tranche sur le cas Saâdi et une fois que ce sera fait, on demandera une licence pour Bouzidi», a-t-il affirmé.

M. L.