Kerbadj débouté par le TAS

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Le verdict dans l’affaire opposant la FAF à la LFP est tombé hier. En effet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a entériné la décision prise par la FAF lors du bureau fédéral du mois de janvier dernier concernant le retrait par l’instance de Zetchi de la gestion des championnats des Ligues I et II par la Ligue de football professionnel (LFP) et surtout le retrait de confiance à son président Mahfoud Kerbadj et à l’ensemble de son bureau. Selon une source proche de la FAF, le TAS a officiellement refusé le recours déposé par la LFP et reconnait, donc, la légitimité du directoire présidé par Amar Bahloul. Joint hier par Ennahar TV, Mahfoud Kerbadj, le désormais ex-président la LFP, a affirmé n’avoir rien reçu de la part du Tribunal arbitral du sport. «J’ai pris connaissance de cette décision à travers la presse», a-t-il d’ailleurs déclaré non sans ajouter qu’il ne comptait pas saisir le Tribunal arbitral de Lausanne. Une décision qui met ainsi fin à une polémique qui avait polarisé l’actualité sportive nationale depuis plus de deux mois.

M. L.