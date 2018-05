Le MC Béjaïa s’offre le trophée

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 502 lecture(s)

Le Mechaal Club de Béjaïa (MCB) a réalisé une belle performance, avant-hier à la salle Harcha Hassen, en décrochant la coupe d’Algérie 2018 suite à sa victoire sur l’EF Constantine sur le score de 7 à 5 (mi-temps 3 - 3).

Les Béjaouis ont ainsi remporté leur deuxième coupe après celle de la saison écoulée, et le second titre cette saison après le championnat décroché la semaine passée, ayant gagné sur le même lieu la finale du championnat contre le RED Oran (4 - 2). Les réalisations du MCB ont été les œuvres respectives de Benseghir Malek (4), Bouaoudia Belaid (2) et de Tarrarist Mourad (1). La partie a été très disputée de bout en bout. Les Constantinois ont été les premiers à mener au score et aux Béjaouis d’égaliser avant de dominant la partie lors de la seconde période en imposant leur suprématie grâce à la super forme de Benseghir qui a balayé tout sur son passage. «Je suis l’homme le plus heureux du monde après ce sacre. Car, réussir l’objectif tracé en début de saison ne peut être qu’une superbe satisfaction. Mes joueurs étaient héroïques toute au long de la partie contre une redoutable équipe constantinoise. Nous dédions cette coupe à toutes les familles de nos joueurs, aux différents staffs, au président de la section Mourad Berri qui a mis tous les moyens nécessaires à notre disposition, sans oublier le DJS et le P/APC de Béjaïa qui nous ont aidés tout au long de la saison. En mon nom et au nom de toute la famille du MCB, je dédie ce trophée à toute la région», a déclaré le technicien du MCB, Tarik Benali.

Z. H.