500 coureurs au rendez-vous

Sous le haut patronage du wali de Tizi-Ouzou, la section d’athlétisme du club sportif amateur Olympique de Nath Irathen (CSA/ONY) a lancé, hier vendredi, la 1ère édition du Semi-marathon «Abane Ramdane», en présence d’une foule nombreuse. C’est une distance de près de 14 kilomètres qu’ont parcourue les athlètes, parmi eux des inadaptés mentaux de la région étaient. Le point du départ de la course a été donné au niveau de la pompe à essence sise à Aggumoune Izem, relevant de la commune d’Aït Aggouacha. L’arrivée, quant à elle, était prévue au niveau de la place Abane Ramdane, sise au chef-lieu. Ainsi, près de 500 athlètes, toutes catégories confondues, de Tizi-Ouzou, Oran, Aïn Defla, Chlef, Béjaïa, Blida, Alger, Boumerdès, pour ne citer que celles-ci, ont fait le déplacement. Satisfaits, les organisateurs ne s’attendaient pas à un tel taux de participation, espérant que pareil rendez-vous soit réédité chaque année. Dans ce sens, le président du club organisateur, en l’occurrence M. Azzouz Karim, confie : «Nous voulons que ce marathon devienne une tradition annuelle. Pour cela, nous exhortons les autorités locales à prêter plus d’attention à ce genre d’initiatives, au vu de leurs impacts positifs sur le plan sportif mais aussi social». «Cette compétition n’est autre que la continuité du Marathon des cerises, rebaptisé ‘’Abane Ramdane’’», précise M. Ziane Chaouche Belaïd, entraîneur de l’ONY. Et d’ajouter : «Nous souhaitons que cette compétition soit tenue chaque 11 juin, date coïncidant avec la naissance d’Abane Ramdane». Un quadragénaire, croisé parmi la foule au niveau du chef-lieu, dira à ce propos : «Ce marathon n’apportera que du bien à la jeunesse en mal de loisir. Aussi, par cette rebaptisation, nous honorons la mémoire de l’illustre homme historique Abane Ramdane». Enfin, des cadeaux, des diplômes d’honneur ainsi que des récompenses financières, en guise de récompense, ont été remises aux lauréats.

Youcef Ziad.