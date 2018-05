La 2ème édition à Timizart

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 615 lecture(s)

À l’occasion de la commémoration du 73e anniversaire des événements tragiques du 8 mai 1945, l’association sportive JST, en collaboration avec l’APC du Timizart, a organisé la deuxième édition du Tournoi inter-écoles primaires «Kids Athletics». La compétition s’est déroulée sur la pelouse du stade Frères chouhada Mansoura d’Ibdache et a mis aux prises 15 établissements primaires de la commune, représentés par 150 jeunes écoliers et écolières qui se sont affrontés le temps d’une journée, dans plusieurs épreuves d’athlétisme, comme les jeux de vitesse, le saut en longueur, le lancer de bal et le demi-fond. «Le challenge vise surtout à inculquer à nos enfants la culture sportive dès leur jeune âge, et encourager, par ricochet, la pratique sportive en milieu scolaire. C’est aussi une occasion pour nouer des liens d’amitié et de compétitivité entre les écoliers de notre commune», explique le secrétaire général de l’association, M. Habou. Au total, 30 athlètes on été récompensés et six établissements primés par ordre de classement. Dans la catégorie féminine, c’est le primaire de Souk El Had qui a remporté la victoire, suivi par du village agricole socialiste et l’école de Mira. Pour les garçons, c’est l’école de Tazlmat s’est adjugé la première place, en devançant Abizar et le village agricole socialiste. Une mention spéciale est à rendre aux organisateurs qui ont mis les bouchées doubles afin de garantir le bon déroulement de cette compétition. «Nous remercions énormément les responsables de l’APC et les membres de l’association JST, pour cette louable initiative qui vise à encourager la pratique sportive au sein des écoles. C’est à travers ce genre de manifestation que nous pourrons estimer, à sa juste valeur, le sport scolaire, qui contribue de manière décisive à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives et humanistes. Il donne sens à l’égalité des chances et participe à la formation citoyenne des jeunes, au vivre-ensemble et à la préservation de l’intégrité physique des élèves. Nous espérons que ce challenge deviendra une tradition annuelle», souhaite un parent d’élève ayant assisté à la manifestation.

Ahmed Oulagha