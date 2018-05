KCT Azouz - ES Assi Youcef au menu

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 685 lecture(s)

Le stade mythique Oukil Ramdane abritera, cet après-midi à 15 heures, la finale de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou qui opposera le KC Taguemount Azouz à l’ES Assi Youcef.

Les deux sociétaires de la division Honneur tenteront de s’offrir le trophée et une qualification en coupe d’Algérie pour l’édition 2018/2019. Un enjeu qui ajoutera un plus à cette empoignade entre deux formations auteurs d’un bon parcours en championnat. Qualifiés aux dépens respectivement de l’US Ait Aissa Mimoun et du CRB Mekla lors du précédent tour, les gars d’Ath Mahmoud et ceux de Assi Youcef vont se livrer une bataille pour sortir vainqueur et finir la saison en apothéose. Les deux antagonistes du jour, qui ne seront qu’à quatre vingt dix minutes du bonheur, vont sortir tout ce qu’ils ont de meilleurs pour répondre aux attentes de leurs fans respectifs qui seront présents en masse pour les encourager et les soutenir. Le KC Taguemount Azouz ayant eu déjà à remporter le trophée en 2010 face à l’US Azazga, aura une occasion de s’adjuger une seconde coupe. De son côté, l’ES Assi Youcef, atteignant pour la première fois la finale, aura à cœur de triompher cet après-midi. Des paramètres qui promettent un Big match entre deux adversaires hyper motivés et déterminés à aller jusqu’au bout de leur rêve.

JSK - USMDBK (U13) en ouverture

La finale senior qui mettra aux prises, cet après-midi, la formation du KC Taguemount Azouz à l’ES Assi Youcef sera précédée par celle des benjamins (U13). Elle opposera, à partir de 14 heures, deux grandes écoles, à savoir la JS Kabylie et l’USM Draâ Ben Khedda. Les deux équipes s’étant qualifiées mardi dernier aux dépens respectivement de l’O Draâ El-Mizan et l’AC Bordj Menaïel, vont tenter de s’offrir le trophée à l’issue d’un match qui promet d’être palpitant. Les petits hommes des deux formations qui pratiquent un football de qualité auront l’occasion de s’illustrer devant un public nombreux qui sera présent dans les gradins du stade mythique d’Oukil Ramdane. Aussi, vu les capacités des deux antagonistes du jour, il est extrêmement difficile de pronostiquer sur la formation qui sortira vainqueur.

S. K.