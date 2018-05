«Je suis prêt à rester, mais sous conditions»

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 899 lecture(s)

Le coach du NA Redjaouna, Arezki Mazira, qui a réussi avec son staff et les joueurs à faire accéder l'équipe en division honneur de Tizi-Ouzou, revient sur cette accession et de son avenir à la tête de la barre technique.

La Dépêche de Kabylie: Le NA Redjaouna a réussi l'exploit en accédant en division honneur. Votre sentiment?

Arezki Mazira: je suis très heureux et très content que le NAR accède en division honneur. C'est le fruit d'un grand labeur de tout un groupe. Je suis à ma 4ème saison avec le NAR et Dieu merci, le travail accompli a payé.

Mais l'accession n'a pas été facile à se dessiner, vu la rude concurrence des autres prétendants...

Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, la course à cette montée était très serrée avec d'autres clubs comme la JS Tala Tgana. Mais on a réussi à atteindre cet objectif en surclassant tout le monde et ce, malgré le peu de moyens.

Maintenant que le NAR est en division honneur, comment voyez-vous l'avenir de l’équipe dans ce palier ?

ça ne sera pas facile pour le NA Redjaouna, il faut du renfort dans les trois compartiments et des moyens à mettre à la disposition de l'équipe. La balle est dans le camp des dirigeants qui doivent se mobiliser pour que le NAR puisse tenir le coup dans cette division, où il y a des équipes de qualités, qui ont de l'expérience.

Vous concernant, comptez-vous poursuivre votre mission à la barre technique de l'équipe ?

Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis prêt à poursuivre mon aventure et mon travail avec le NA Redjaouna mais sous conditions. Avec un peu plus de moyens et de motivation, pour que je puisse accomplir mon travail dans la sérénité. Je connais bien la maison, et ça fait quatre ans que je suis là. J'aimerais bien continuer ma mission, mais pas à n'importe quel prix.

On vous laisse le soin de conclure...

Je félicite les joueurs qui se sont donnés à fond et qui ont rempli leur mission comme il se doit, pour faire accéder le NAR en division honneur. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans ma mission, en commençant par mon staff, sans oublier les dirigeants, surtout les présidents du CSA et de la section football. Je remercie tout autant les supporters dont le rôle a été influant sur nos résultats. Je tiens enfin à remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou loin pour réaliser cet objectif. J'espère que l'avenir du NAR sera encore meilleur.

Entretien réalisé par Massi Boufatis