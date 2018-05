En l’absence du leader !

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 542 lecture(s)

Le championnat de division honneur Béjaïa abordera cet après-midi sa trentième et ultime journée de ce championnat avec quelques affiches très intéressantes à suivre. Cela dit , en l'absence de l'incontournable leader ,le RC Seddouk qui a été sacré champion de ce groupe depuis trois semaines et qui sera exempté pour ce round , on retiendra le déplacement du dauphin Sidi Aichois en terre bougiote pour y affronter le NC Béjaïa. Soit, un duel passionnant entre deux formations du haut du tableau et qui voudront chacune, terminer sur une bonne note .Cela dit, même si l'enjeu n' y est pas, puisque les diables rouges sont sûrs de terminer à cette seconde marche du podium, on s'attend tout de même à une confrontation passionnante entre deux équipes qui ont contesté, à un moment de l'aller, la suprématie du leader seddoukois, avant de fléchir lors de la seconde manche du championnat . Toujours parmi les formations qui ont animé cette rude course à l'accession, le CRB Aokas tentera de confirmer son regain de forme ces dernières journées en tentant d'engranger les trois points mis en jeu, face à la coriace équipe du CRB Ait Rzine qui a été l'une des rares formations à prendre le dessus sur les littoraux lors de la phase aller . De son coté , la JSB Amizour tentera de sauver son quatrième rang en accueillant une fringante équipe de la JSIO qui visera le meilleur classement final. Un match qui s'annonce difficile pour les deux formations qui feront tout, cet après midi, pour négocier au mieux cette confrontation, D’autres rencontres ne manqueront pas aussi d’intérêt. Ainsi, l'occasion est offerte à l’AS Taassast, d’améliorer son capital points, en recevant l'ARB Barbacha. Idem pour le NB Taskriout qui visera la victoire pour sa dernière sortie à domicile, même si sa mission est loin d’être facile face à une imprévisible formation de la Protection civile , tout comme les olympiens d'Akbou qui accueilleront à Awzellaguen la décevante équipe du CRBS Tenine qui a mené la vie dure aux grosses cylindrées, avant de fléchir lors de ces derniers rounds avec de cinglantes défaites . Les akbouciens sont mieux placés pour s'offrir la victoire, même si elle n’est que symbolique.

Zahir Aït Hamouda

Le programme

NC Béjaïa - SS Sidi Aïch

AS Taassast - ARB Barbacha

O Akbou - CRBS Tenine

CRB Aokas - CRB Aït R’zine

NB Taskriout - CSPC Béjaïa

JSB Amizour - JSI Ouazzoug