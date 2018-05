Tournoi en hommage à Chemali Lhaouas

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 531 lecture(s)

À l’occasion de la 3e édition du Mois du patrimoine, l'association culturelle Sidi Ali Oumezreg de Seddouk a organisé, en collaboration avec les associations respectives des anciens joueurs du RC Seddouk et ceux de M’Cisna, un tournoi de football en hommage aux grandes figures emblématiques du sport à Seddouk, en l'occurrence Chemali Lhaouas. Il était un coach très dévoué et passionné par le football. Il avait évolué au sein du RCS à la fin des années 50, puis il avait signé au SS Sidi Aïch où il est resté cinq saisons aux côtés de Ferrani, Yanat et autre Oumeddour, avant de revenir chez les Vert et Noir.

Z.A.H.