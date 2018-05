Les locaux ratent leur test

Par DDK | Il ya 21 heures 7 minutes | 599 lecture(s)

La sélection nationale des joueurs locaux (A’) s’est inclinée face à l’équipe première de l’Arabie saoudite, sur le score de 2 buts à 0, dans un match amical disputé mercredi soir au stade Ramon, de Carranza à Cadix, en Espagne.

La première réalisation de la partie a été l’œuvre d’Oussama Faredj à la 24 e minute, sur un coup franc direct. Le deuxième but des Saoudiens a été scoré à la 82e minute par Yahia El Chehri. C’est la deuxième sortie, en amical, de Rabah Madjer à la tête de la sélection nationale des joueurs locaux. La première a eu lieu le 10 janvier dernier à Tunis face à l’EN A prime rwandaise et soldée par une large victoire de 4 buts à 1. La sélection algérienne a évolué mercredi dernier avec l’affectif suivant : Moussaoui, Azzi (Arous, 63e), Benmoussa, Chafai (c), Naâmani, Boukhanchouche (Benkhemassa, 46e), Cherif El-Ouazzani (Bourdim, 72e), Bennacer (Zouari, 76e), Belkheir (El-Orfi, 53e), Abid, Lakroum (Bouguelmouna, 58e). Cette joute fraternelle a été l’occasion pour les joueurs locaux de taper dans l’œil du sélectionneur national afin de faire partie de l’effectif de l’équipe première, appelée à disputer deux matchs amicaux en juin prochain. «Il ne faut pas oublier qu’il s’agit seulement du deuxième match de cette équipe des locaux, depuis des années. Nous avons joué un premier match en janvier dernier face à la sélection du Rwanda et au cours duquel nous avons gagné sur le score sans appel de quatre buts à un. Maintenant, c’est notre deuxième match et face à une équipe solide d’Arabie Saoudite qui s’est qualifiée en Coupe du monde. Je pense que ce match nous a démontré que les joueurs manquent d’expérience car ils ont manqué de confiance juste après le premier but encaissé» a déclaré le sélectionneur national Rabah Madjer à l’issue de la rencontre allant jusqu’à dire que cette défaite face aux Saoudiens est positive pour ses capés. «Pour moi, cette défaite est positive d’autant plus que c’est face à un mondialiste. L’Arabie Saoudite est une bonne équipe. Il faut perdre pour apprendre, c’est la loi du football. Ça nous a permis de voir beaucoup de joueurs pour faire le constat sur le niveau de chacun d’entre eux. Il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, c’est pour préparer les prochaines échéances» a avoué le patron de la barre technique des Verts.

Algérie - Cap Vert, le 1er juin en amical

La sélection nationale de football donnera la réplique à son homologue du Cap Vert, en amical, le 1er juin 2018 à 22h00, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de football (FAF). Selon le manager général des Verts, Hakim Meddane, cette rencontre se jouera au stade du 5 juillet à Alger lors d’une soirée ramadanesque. Cette confrontation, en amical, face au Cap Vert aura lieu une semaine avant le très attendu Portugal-Algérie, prévu le 7 juin à Lisbonne.

R. S.