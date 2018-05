Le CNLS fête son 12e anniversaire

Par DDK | Il ya 21 heures 8 minutes | 535 lecture(s)

Dans le cadre de la célébration de la 12e année du relancement de ses activités, le CNLST (Centre National de Loisirs Sportives de Tikjda) a mis en exergue un programme attractif et sportif très riche. Contrairement aux années précédentes, le centre a associé pour la première fois, une activité aquatique dans son programme, à travers le lancement des activités nautiques au niveau du barrage Tilesdit (Bechloul), comme le Canoë Kayak, la pèche et la plongée sous-marine dans le but de concilier l’activité sportive entre le barrage et la montagne où se trouve le centre qui culmine à 1 478 m d’altitude. Une première, selon le DG du centre, M. Méziani Smail «Cette année, nous avons lancé toute une gamme d’activités destinées à la détente et le loisir. Je vois mal comment un barrage situé à 5 Km à vol d’oiseau du CNLST, demeure non exploité, sachant que tous les barrages à travers le monde le sont. On a donc songé à lancer ce genre d’activité tout en encourageant la création de clubs nautiques et mettre de l’animation dans la région, non seulement pour les sportifs mais aussi pour les familles», dira-t-il. Par ailleurs, selon toute vraisemblance, le centre sera, dans les prochains mois, une destination de prédilection pour les clubs et sélections nationales locales et mondiales de différentes disciplines sportives. En effet, dira le DG du CNLST : «Avec l’achèvement du projet du stade de Football conçu dans les normes et dont l’inauguration est prévue pour la fin du mois de Juillet, au plus tard au début du mois d’Aout, et qui sera doté d’un gazon synthétique dernière génération et d’une piste d’athlétisme aux normes olympiques, ainsi qu’une grande salle des sports sous-terraine d’une superficie de 900m2, ajouté à l’inauguration, en même temps, du collectif bas du nouveau hôtel qui jouxte le stade et le chalet du CAF, Tikjda deviendra un site sportif et touristique d’excellence». Et d’ajouter : «Nous songeons aussi, à demander d’annexer le terrain d’Aswel qui se trouve sur l’axe routier qui relie les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou. Il était auparavant un carrefour culturel très fréquenté et se trouve aujourd’hui dans un état d’abandon, qui nécessite une prise en charge et une réhabilitation pour le rendre plus utile en le dotant de commodités adéquates». Par ailleurs, un autre programme a été concocté au niveau du centre, à commencer par le lancement de la saison estivale par une plongée symbolique au niveau de la piscine du centre, appuyée par de l’animation artistique et culturelle, avec la troupe folklorique «Idhebalene», défilé de mode, exposition, de l’animation pour les enfants, etc...Toutefois, la journée sera aussi marquée par la finale qui mettra aux prises deux équipes de football du centre dans une rencontre qui sera arbitrée par l’ex référé international Bichari, précédée par une rencontre-gala du club de football féminin d’Alger centre. Une soirée a été également programmée pour les familles.

M’hena A