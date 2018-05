La JSK assure son maintien, Bouzidi démissionne

Par DDK | Il ya 21 heures 6 minutes | 2962 lecture(s)

La JSK a poussé un grand ouf de soulagement en assurant, hier, son maintien en Ligue1 Mobilis, grâce à sa victoire (3 - 2) à domicile face à l'USM Alger, pour le compte de la 29e journée du championnat.

Les Canaris, qui ont évolué devant des gradins affreusement vides en raison de la sanction de huis clos que leur a infligée la Ligue de football professionnel (LFP), ont réussi donc à gagner le match de la saison, au grand bonheur de leurs supporters qui ont vécu une saison cauchemardesque avant que la situation ne s’améliore ces dernières semaines avec l’enchaînement de bons résultats en championnat et une finale perdue en Coupe d’Algérie. La rencontre d’hier, qui constituait un enjeu de taille pour les Jaune et Vert, a été dominée de bout en bout par les camarades de l’excellent Yattou auteur du premier but à la 19e minute face à une équipe de l’USMA qui s’est présentée à Tizi-Ouzou loin de toute pression, elle qui a à l’esprit sa deuxième sortie en Coupe de la CAF prévue mercredi prochain à Nairobi face à la formation kenyane de Gor Mahia. Décidés à en finir une bonne fois pour toute avec cette histoire de maintien, les joueurs de la JSK, qui n’avaient besoin que de la victoire pour garder officiellement leur place en Ligue 1 quels que soient les résultats des autres concurrents, ont réussi leur pari avec à la clé une victoire sur le score de 3 buts à 2. Les Canaris, qui ont bouclé la première mi-temps par 1 but à 0, sont parvenus à ajouter deux autres réalisations en deuxième mi-temps. C’est le défenseur de l’USMA, Benyahia qui a inscrit le deuxième but contre son camp à la 55’, avant que Redouani ne corse l’addition à la 72’. Mais au lieu de continuer sur leur belle lancée, les hommes de Bouzidi ont laissé l’initiative à leurs adversaires qui ont réussi à réduire la marque grâce à deux réalisations signées dans les dix dernières minutes par le meilleur buteur de la Ligue 1, Oussama Darfalou, qui porte désormais son capital à 18 buts. Deux buts anecdotiques en somme, puisque la JSK, qui avait fait le break, a fini par remporter les trois points de la victoire. Trois points supplémentaires qui permettent à la formation Kabyle, avec 36 points au compteur, de prendre 6 longueurs d’avance sur le premier relégable, en l’occurrence l’US Biskra (14e, 30 points) et donc de rester en Ligue 1, à une journée de la fin du championnat. A signaler que même dans le cas où l’USB gagne ses deux derniers matchs, c’est la JSK qui passe devant grâce à son meilleur goal-average, puisque si à l’aller la JSK et l’USMB ont fait match nul (0-0), la manche retour disputée à Biskra s’est soldée sur un positif (1-1), ce qui fait que le but inscrit par les Canaris à l’extérieur vaut son pesant d’or dans le décompte final. La JSK, qui a assuré son maintien non sans peine en Ligue 1 Mobilis, doit désormais revoir sa copie en prévision de la saison prochaine, car les supporters kabyles, qui ont vécu une saison cauchemardesque, ne sont pas prêts à revivre le même scénario, eux qui veulent plutôt voir à l’avenir leur équipe redevenir ce rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. A signaler que dans l’autre match avancé de cette 29 e journée disputé hier, l’USMH, qui a déjà consommé sa relégation en compagnie de l’USMB, a réussi à s’imposer (2 - 0) devant le MC Alger.

Bouzidi annonce sa démission

Coup de théâtre hier au stade de Tizi-Ouzou. Alors que les joueurs et les membres de la direction de la JSK étaient encore en train de fêter le maintien de l’équipe kabyle en Ligue 1 Mobilis à l’issue de la victoire face à l’USMA, le coach en chef des Canaris, Youcef Bouzidi, n’a pas hésité à annoncer sa démission en pleine conférence de presse. «C’est bon, c’est fini. Je ne suis plus l’entraîneur de la JSK. Je vous annonce officiellement mon retrait de la barre technique et cela après avoir réussi mon objectif qui est celui d’assurer le maintien de la JSK en Ligue 1, même si je suis disposé à diriger le dernier match face au MCO si la direction me le demande», a confié le désormais ex-coach de la JSK. Et de préciser : «J’ai annoncé ma décision hier au président Cherif Mellal avec lequel je n’ai aucun problème, mais je dois avouer que beaucoup de choses ne m’ont pas plu à l’intérieur du club et je préfère donc laisser ma place sans faire de bruit».

Ali Chebli