«Cevital compte intégrer la SSPA»

La direction du MOB, à sa tête Mustapha Rezki, s’est rendue avant-hier au siège de Cevital pour signer le contrat de partenariat et sponsoring qui lie les deux entités et qui renflouera prochainement les caisses du MOB par la somme de 2 milliards de centimes. Le président du conseil de gestion du MOB, Mustapha Rezki, n’a pas caché sa joie à la sortie du siège de Cevital en affirmant : « Je remercie monsieur Issad Rebrab, PDG et fondateur du groupe Cevital ainsi que Mourad Bouzidi pour la grande mission qu’il a accompli. Il faut dire qu’il nous a beaucoup aidés et qu’il a énormément contribué à la concrétisation de ce partenariat entre les deux parties. Monsieur Rebrab, avec qui je me suis entretenu récemment, m’a avoué que son groupe compte intégrer la SSPA/MOB. Les pourparlers vont se poursuivre dans le but d’activer la procédure qui permettra à Cevital de racheter des parts d’actions. Rebrab m’a avoué son vœu de faire du MOB un club de très grande envergure.» Si l’opération du rachat des actions se concrétise sur le terrain, le MOB fera une très bonne affaire et restera à l’abri de toutes les turbulences financières, surtout que la Ligue 1 nécessite beaucoup plus de moyens pour tenir tête à certains club plus huppés et les affronter sans complexe.

