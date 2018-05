Le MOB sacré champion

Par DDK | Il ya 21 heures 6 minutes | 910 lecture(s)

Le MO Béjaïa, qui a déjà assuré son accession en Ligue 1 Mobilis, a réussi à s’offrir le titre honorifique de champion de la Ligue 2, grâce à son large succès (4 - 1) hier chez la JSM Skikda, pour le compte de la 29e et avant-dernière journée du championnat. Les Crabes, qui ont évolué devant une équipe de la JSMS déjà en vacances, n’ont pas fait dans le détail en étrillant leurs adversaires par 4 buts à 1 grâce à des réalisations signées Naâs (5') et Belkacemi (57', 66' et (68'). Un large succès qui permet au MOB de finir en tête du championnat avec 59 points, soit cinq longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat, l’AS Aïn Milia, qui a réussi pour sa part à composter son billet de l’accession suite à sa victoire hier à domicile face au CABB Arreridj (1 - 0).

La JSMB proche de l’accession

En effet, quels que soient les résultats des autres concurrents lors de la dernière journée, la formation d’Aïn M’lila est assurée de finir au moins à la troisième place, synonyme de retour en Ligue 1 après seize longues années d’absence. Le troisième et dernier billet se jouera lors de la dernière journée entre la JSMB (3e, 52 points) et le CABBA (4e, 50 points), avec un léger avantage pour les Vert et Rouge de la JSMB, puisque ces derniers, qui se sont imposés hier (1 - 0) face au GC Mascara, sont assurés de s’offrir le dernier ticket en cas de victoire lors de leur dernier match chez le WAT, déjà assuré de se maintenir après son succès hier chez le déjà relégué, le CRB Aïn Fekroun.

A. C.