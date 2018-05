Les assurances du comité d’organisation

Par DDK | Il ya 9 heures 6 minutes | 417 lecture(s)

Les préparatifs des Jeux méditerranéens (JM) qu’abritera Oran en 2021 ont été à l’ordre du jour d’une réunion ayant regroupé deux membres du comité d’organisation de ces jeux avec le comité international, mercredi dernier à Tarragone (Espagne), indiquent les services de la wilaya d’Oran.

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, et le président du comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, en visite à Tarragone, la ville hôte de la prochaine édition des JM en juin, ont profité de l’occasion pour mettre en exergue les progrès réalisés en matière de préparation de l’édition de 2021. Pour leur part, les membres du comité international des JM ont affiché leur disposition à tout mettre en œuvre pour aider la partie algérienne afin que les JM de 2021 soient une totale réussite, a précisé la même source. Le comité international des JM avait, il y a quelques semaines, fait part d'inquiétudes suite au «retard sensible» accusé pour l’installation du comité d’organisation des JM 2021. Il avait même rappelé que, dans pareilles situations, le pays concerné risquait de se voir retirer l’organisation de cette manifestation. Le 2 mai passé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, en visite à Oran, a procédé à l’installation du comité d’organisation en question qu’il préside et qui comporte dans sa composante, entre autres, le wali d’Oran, comme vice-président et le président du COA, et ce, à la grande satisfaction des sportifs algériens dont le pays va accueillir cet évènement méditerranéen pour la deuxième fois de son histoire après 46 ans des jeux organisés à Alger en 1975. A signaler que les adversaires des sélections algériennes de football (messieurs), de volley-ball (messieurs et dames) et de handball (messieurs), sont désormais connus à l'occasion de différents tournois des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), prévus du 22 juin au 2 juillet. La sélection algérienne masculine de football a été versée dans le groupe A aux côtés de l'Espagne (pays hôte) et la Macédoine. Le groupe B est composé du Maroc, de l'Italie et de la Libye. La Turquie, la France, la Grèce et la Bosnie-Herzégovine composent le groupe C. De son côté, la sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a été versée dans le groupe B, accompagnée de la France et de la Croatie. Le groupe A est composé de l'Italie, du Portugal et de la Grèce, alors que le groupe C verra le déroulement des matches entre l'Egypte, l'Espagne et la Macédoine. La Tunisie, la Turquie et l'Albanie constituent le groupe D. Par ailleurs, les volleyeuses algériennes joueront leurs matches dans le groupe D aux côtés de l'Egypte, du Portugal et de la Slovénie. La sélection algérienne de handball (messieurs) a été versée dans le groupe B avec la Croatie et l'Italie. Le groupe A est composé de la Slovénie, de la Tunisie et du Monténégro. Le groupe C sera composé de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal. Le groupe D : l'Egypte, la Serbie, la Turquie et la Macédoine.

